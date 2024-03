Powerbank da 23600mAh a 65W, ci carichi anche il Mac! (-25%)

Se avete necessità di un powerbank che sia estremamente capiente e con una potenza tale da poter ricaricare anche il vostro Mac, allora vi segnaliamo questo di Charmast da da 23800mAh con power delivery da 65W. Questo caricatore portatile USB C con ricarica rapida e quick charge 3.0 è ora disponibile a soli 36,74€, grazie allo sconto del 25% attivabile con il coupon direttamente in pagina.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 25% durante il checkout

Powerbank Charmast da 23800mAh e PD 65W, chi dovrebbe acquistarlo?

Questa powerbank è un accessorio che non dovrebbe mancare nella dotazioni di tutti quelli che, per necessità o lavoro, hanno bisogno di ricaricare spesso i propri dispositivi. Con una potente capacità di ricarica rapida PD (Power Delivery) da 65W e Quick Charge 3.0, è ideale per chi necessita di mantenere i propri dispositivi sempre carichi senza accesso costante a una presa elettrica. Se siete possessori di MacBook Air, MacBook Pro, iPad, iPad Pro, iPad mini, o utilizzate frequentemente auricolari bluetooth come gli AirPods, questo power bank risponderà a tutte le vostre esigenze di alimentazione mobile, garantendo ricariche veloci e efficienti. Inoltre, la sua compatibilità con una vasta gamma di smartphones ne fa un prodotto adatto a quasi ogni tipo di utente mobile.

La tecnologia incorporata garantisce che i vostri dispositivi siano ricaricati in modo sicuro e nel minor tempo possibile, con la capacità di ricaricare un iPhone fino a 5,2 volte e un MacBook Pro 2020 fino a 2,5 volte. Perfetto per lunghe giornate fuori casa, viaggi di lavoro o avventure all'aria aperta dove le prese elettriche sono un lusso non sempre disponibile. Viene fornito con tutto il necessario per iniziare subito, inclusi cavo di carica USB C e sacchetto da trasporto.

Con un prezzo di 36,74€, grazie al coupon in pagina, questo powerbank è un'offerta che combina tecnologia avanzata di ricarica rapida, ampia capacità e compatibilità universale. Che siate utenti di laptop, tablet o smartphone, questo è il dispositivo ideale per assicurarsi di rimanere sempre con i propri device carichi.

