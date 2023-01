Anche se non capita così frequentemente, il trasferimento delle chat di WhatsApp da uno smartphone Android vecchio ad uno nuovo è un processo lungo e che vede impiegato l’utilizzo del cloud di Google come intermediario.

Meta sta lavorando ad un nuovo aggiornamento dell’app di messaggistica che permetterebbe il trasferimento diretto delle chat di WhatsApp tra due smartphone, rendendo tale passaggio più immediato.

A scoprire la novità in arrivo ci hanno pensato i sempre attenti colleghi di WABetaInfo, i quali sono riusciti a dettagliare la funzione che viene chiamata semplicemente “Chat Transfer“. Il trasferimento diretto delle chat tra due dispositivi è stato per la prima volta avvistato in WhatsApp beta versione 2.23.1.25 per Android, tuttavia è ancora in pieno sviluppo e ci vorrà ancora del tempo prima che veda la luce nella variante stabile dell’applicazione.

Come funzione il trasferimento diretto delle chat? In realtà sembra molto semplice ed immediato. Quando si andrà ad installare WhatsApp su un nuovo smartphone, alla prima apertura verrà come sempre chiesto di effettuare l’accesso con il proprio numero di telefono. Dopo di che, oltre alla ricerca della presenza di backup sul cloud, si potrà scegliere la funzione di trasferimento diretto.

In tal caso lo smartphone ricevente aprirà la fotocamera per la lettura di un QR code che sarà da generare sullo smartphone “donatore”. Una volta inquadrato il codice, le chat inizieranno a trasferirsi dal vecchio al nuovo smartphone senza passare per intermediari nel cloud.

Fonte: WABetaInfo

Oltre all’ovvio vantaggio della maggiore privacy e sicurezza, questa funzionalità dovrebbe snellire di molto il processo di trasferimento. Inoltre non obbligherà gli utilizzatori di WhatsApp a collegarsi per forza al cloud di Google per il trasferimento.

Detto questo, il nostro consiglio è sempre quello di effettuare comunque un backup delle proprie chat su Google Drive con cadenza regolare per evitare brutte sorprese in caso di malfunzionamenti o rotture improvvise del proprio dispositivo principale.

Cosa ne pensate? A voi sarebbe utile questa funzione?