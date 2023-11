Prezzo BOMBA sullo smartphone pieghevole Motorola razr 40 Ultra! (-24%)

Se quello che desiderate è uno smartphone pieghevole resistente, versatile, ma soprattutto bellissimo, allora vi suggeriamo caldamente di non perdervi questa offerta Amazon, giacché sullo store è disponibile uno sconto del 31% sullo spettacolare Motorola RAZR 40 Ultra! Un gioiello di tecnologia e design, con display flessibile 6.9" pOLED 165Hz, ed un display esterno full screen 3.6" pOLED. Parliamo di un prodotto che, in origine, costerebbe la bellezza di 1.199,00€, ma che grazie a queste offerte del Black Friday 2023 è oggi in sconto a soli 829,99€, ma solo su di uno stock davvero molto limitato di pezzi!

Motorola RAZR 40 Ultra, chi dovrebbe acquistarlo?

Se, sin dalla loro nascita, siete interessati ad acquistare uno smartphone pieghevole, allora il Motorola RAZR 40 Ultra è, senza alcun dubbio, lo smartphone che fa per voi, anche e soprattutto grazie al suo ottimo rapporto qualità/prezzo, che lo ha reso subito uno dei preferiti tra gli appassionati di questa specifica frangia della telefonia portatile. Parliamo, infatti, di uno smartphone davvero ben fatto, animato da un potente processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, e supportato da 8 GB di RAM, che lo rendono in grado di gestire agevolmente qualsiasi tipo di attività.

A contorno di una scheda tecnica che, di base, è dunque già molto buona, ci sono poi 256 GB di memoria interna, ma soprattutto un display flessibile FHD+ pOLED da 6.9”, affiancato da un display esterno full screen da 3.6", ed una batteria da 3500 mAh con ricarica rapida a 33W. Neanche il comparto fotografico delude, grazie ad una Dual Camera da 12+13 MP e una Selfie Cam da 32 MP, capaci di assicurare foto di alta qualità in qualsiasi condizione, ed anche con scarsa illuminazione o al buio.

In sintesi: Motorola RAZR 40 Ultra è uno smartphone veramente imperdibile, tanto per prestazioni quanto soprattutto per il suo prezzo odierno, ed è per questo che ve ne suggeriamo l'acquisto, ricordandovi, però, che lo stock messo a disposizione da Amazon è davvero molto limitato, e che l'offerta potrebbe, per questo, preso esaurirsi!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete completare il vostro acquisto e consultare l'intera scheda tecnica delle caratteristiche. Al netto di questo, l'invito è comunque quello di effettuare quanto prima l'acquisto, anche perché non ci è dato sapere a quanto ammontino le scorte del prodotto, ed esso potrebbe presto esaurirsi.

