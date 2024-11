Problemi con la camera di iPhone 14 Plus? Apple la ripara gratuitamente

Apple ha annunciato un programma di riparazione gratuita per alcuni modelli di iPhone 14 Plus che presentano un difetto nella fotocamera posteriore. Il problema, che colpisce una "percentuale molto piccola" di unità prodotte tra il 10 aprile 2023 e il 28 aprile 2024, impedisce la visualizzazione dell'anteprima della fotocamera posteriore.

L'azienda di Cupertino ha creato una pagina di supporto dedicata dove i possessori di iPhone 14 Plus (che potete ancora trovare su Amazon) possono verificare se il loro dispositivo è idoneo alla riparazione gratuita.

Per farlo, è necessario inserire il numero di serie del telefono, che può essere trovato in Impostazioni -> Generali -> Informazioni.

Se il dispositivo risulta idoneo, Apple offre diverse opzioni per la riparazione:

Trovare un Centro Assistenza Autorizzato Apple

Prenotare un appuntamento presso un Apple Store

Contattare il supporto Apple

Quest'ultima opzione permette di prenotare un appuntamento al Genius Bar di un Apple Store, presso un Centro Assistenza Autorizzato o di spedire il dispositivo a un Centro Riparazioni Apple. Nel caso si opti per far riparare il proprio iPhone 14 Plus, Apple suggerisce di eseguire un backup dei propri dati (visto che con molta probabilità verrà sostituito l'intero terminale).

È importante sottolineare che anche chi non ha ancora riscontrato problemi, ma possiede un iPhone 14 Plus idoneo, potrebbe voler approfittare di questa offerta di riparazione gratuita, poiché il difetto potrebbe manifestarsi in futuro.

Infine, chi avesse già pagato per riparare questo specifico problema può contattare il supporto Apple per discutere un eventuale rimborso.

Questo programma di riparazione dimostra l'impegno di Apple nel risolvere i problemi hardware, anche se limitati a una piccola percentuale di dispositivi, fornendo assistenza retroattiva (nella fattispecie rimborsando chi ha già effettuato una riparazione in un centro autorizzato) ai propri utenti.