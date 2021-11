Qualcomm verso un futuro green: emissioni zero entro il 2040

Qualcomm Inc., già alla guida dello sviluppo e dell’implementazione della connettività 5G grazie a un’ampia gamma di processori e soluzioni per il mobile e l’Internet of Things, ha annunciato l’intenzione di raggiungere il traguardo delle emissioni zero entro il 2040.

Questo annuncio si inserisce all’interno di un impegno a lungo termine nel rispetto della Science Based Targets Initiative, che prevede l’attuazione di misure a breve e lungo termine con lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra e mantenere il livello massimo di innalzamento della temperatura media a 1,5 gradi. Così dichiara Cristiano Amon, presidente e chief executive officer di Qualcomm:

“Il nostro obiettivo net-zero e l’impegno per SBTi riflettono la nostra convinzione che la sostenibilità ambientale è assolutamente imperativa, con significativi benefici sociali ed economici che richiedono un’azione collettiva e la leadership di Qualcomm“.

Dal punto di vista dell’azienda, che sta già attuando una strategia di transizione completa alle energie rinnovabili nella sua sede principale di San Diego, il percorso verso le emissioni zero prevede una serie di step:

Riduzione del 50% delle emissioni di gas serra Scope 1 (utilizzo di combustibili fossili e carburanti per i veicoli) e 2 (emissioni indirette di gas serra importati e consumati dall’azienda) entro il 2030;

Riduzione del 25% delle emissioni di gas serra Scope 3 (emissioni indirette dovute alle attività dell’azienda, come il trasporto, la distribuzione e l’utilizzo dei beni e dei servizi offerti) entro il 2030;

Raggiungimento delle emissioni zero per gli Scope 1, 2 e 3 entro il 2040.

La leadership di Qualcomm nella connettività 5G si riconferma inoltre un asset fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi legati alla transizione ecologica. L’attenzione all’ottimizzazione energetica dimostrata da Qualcomm si riconferma inoltre all’interno delle piattaforme Snapdragon, che consentono di utilizzare i dispositivi sui quali sono montati per più tempo e massimizzarne le prestazioni. Continua Amon:

“Le tecnologie e i prodotti 5G saranno fondamentali per guidare un futuro sostenibile dal punto di vista ambientale. Stiamo lavorando con i nostri partner e clienti per ridurre le emissioni, conservare le risorse e sfruttare i vantaggi della sostenibilità del 5G a livello globale“.

Un report rilasciato di recente da Qualcomm, Inc. illustra proprio i benefici economici ed ecologici della connettività 5G, richiamando al perseguimento di questo obiettivo le industrie americane dopo il rientro degli Stati Uniti negli accordi di Parigi.

Qualcomm Smart Cities Accelerate

Più specificamente, il rollout di un’infrastruttura 5G capillare e diffusa sul territorio contribuirà, nel prossimo futuro, al risparmio di risorse naturali e alla riduzione di 374 milioni di tonnellate di gas serra, grazie all’ottimizzazione dei dispositivi sul quale sarà implementato. L’utilizzo della connettività 5G in macchinari industriali e agricoli permetterà inoltre di dimezzare l’uso di pesticidi e ottimizzare l’efficienza energetica delle infrastrutture in modo dinamico e sincronizzato.

Infine, l’implementazione del 5G è uno dei passi fondamentali verso la realizzazione delle smart cities, un’altra delle aree su cui Qualcomm si concentra da anni grazie alla sua iniziativa Smart Cities Accelerate.