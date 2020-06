Qualcomm punta in alto: lancerà presto due nuovi SoC

Qualcomm potrebbe lanciare Snapdragon 865+, un nuovo SoC di fascia alta, già a luglio. Questa ipotesi, recentemente diffusa da Ice Universe, ci fa pensare che i prossimi top di gamma, tra cui Asus ROG Phone 3, possano essere accesi da questo chipset.

Stando alle prime voci, il nuovo modello potrebbe offrire delle prestazioni nettamente migliori rispetto al SoC lanciato l’anno scorso: 3,09 GHz, contro i 2,85 GHz di Snapdragon 865. Nell’elenco di AnTuTu, il nuovo e ipotetico chipset ha raccolto 646.310 punti, che include:

Punteggio di CPU: 183.149;

GPU: 247.932;

MEM: 111.239;

UX: 103.990 punti.

I primi smartphone equipaggiati con Snapdragon 865+ potrebbero essere Asus ROG Phone 3 e Samsung Galaxy Z Flip 5G. Non è finita qui: Qualcomm starebbe pensando di aggiornare Snapdragon 8cx, presentato a dicembre 2018. Si tratta di un SoC progettato per laptop e convertibili che abbiamo ultimamente visto in Samsung Galaxy Book S (disponibile su Amazon). Secondo alcuni indizi, la società si prepara a lanciare Snapdragon 8cx Plus, una variante potenziata della precedente versione, con la scheda grafica Adreno 680.

Non ci resta che attendere ulteriori indiscrezioni. Qualcomm potrebbe anche prepararsi a lanciare Snapdragon 875, l’atteso SoC di fascia alta.