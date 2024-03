Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 porta il meglio dei chip flagship a prezzi più contenuti

Nel sempre fervido mondo della tecnologia mobile, un nuovo capitolo si apre oggi con l'annuncio della piattaforma mobile Snapdragon 8s Gen 3 da parte di Qualcomm Technologies. Questo lancio promette di portare le funzionalità più avanzate della serie 8 di Snapdragon a una vasta gamma di smartphone Android "quasi-top" e dai prezzi più contenuti, promettendo esperienze straordinarie e di alto livello per gli utenti di tutto il mondo.

Le caratteristiche principali di questa nuova piattaforma mobile sono state accuratamente selezionate da Qualcomm per consentire agli utenti di godere del meglio della tecnologia di ultima generazione anche senza dover per forza acquistare un flagship Android dal prezzo superiore. Tra queste, spiccano il supporto delle potenti funzioni di intelligenza artificiale generativa direttamente sul dispositivo, un ISP (Image Signal Processor) sempre attivo, la possibilità di godere di giochi mobile più realistici grazie al Ray Tracing, connettività di ultima generazione e un sistema audio ad alta definizione.

Non fatevi però ingannare, Snapdragon 8s Gen 3 non rinuncia alla potenza e non è un chip di fascia media! Le sue prestazioni si collocano al di sopra del SoC top di gamma dello scorso anno, lo Snapdragon 8 Gen 2, e appena al di sotto del migliore chip dell'azienda americana. Per capire meglio le differenze con Snapdragon 8 Gen 3, vi lasciamo qui di seguito una tabella riassuntiva delle specifiche principali e quelle in cui i due chip si distinguono.

Snapdragon 8s Gen 3 Snapdragon 8 Gen 3 Processo produttivo TSMC a 4nm Architettura CPU Qualcomm Kryo a 64 bit CPU 1x ARM Cortex-X4 a 3,0GHz 4x ARM Cortex-A720 a 2,8GHz 3x ARM Cortex-A520 a 2,0GHz 1x ARM Cortex-X4 a 3,4GHz 3x ARM Cortex-A720 a 3,2GHz 2x ARM Cortex-A720 a 3,0GHz 2x ARM Cortex-A520 a 2,0GHz GPU Adreno 735 Adreno 750 Memoria RAM LPDDR5x fino a 4200MHz LPDDR5x fino a 4800MHz Modem 5G Snapdragon X70 5G Modem-RF System Velocità di download massima: 5Gbps 3GPP release 17 Snapdragon X75 5G Modem-RF System Velocità di download massima: 10Gbps 3GPP release 18 Connettività Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7, BT 5.4 Capacità di registrazione video 4K HDR a 60fps / 4K a 60fps Slow-motion 1080p a 240fps Cattura contemporanea: 4K HDR + foto a 64MP 8K HDR a 30fps / 4K a 120fps Slow-motion 720p a 960fps Cattura contemporanea: 8K HDR + foto a 64MP Video in modalità notturna con riduzione rumore IA No Sì Always-sensing ISP

(Fotocamera sempre attiva) 1 2 Certificato Truepic C2PA No Sì

Chris Patrick, vice presidente senior e direttore generale dei dispositivi mobili di Qualcomm, ha espresso grande entusiasmo riguardo a questa nuova piattaforma:

"Grazie a funzionalità quali l'intelligenza artificiale generativa sul dispositivo e le funzioni fotografiche avanzate, Snapdragon 8s Gen 3 è stato progettato per migliorare l'esperienza degli utenti, favorendo la creatività e la produttività nella loro vita quotidiana", ha dichiarato. "Siamo entusiasti di presentare l'ultima novità della serie Snapdragon 8, la nostra offerta mobile più pregiata, che mette a disposizione di un maggior numero di consumatori una serie di eccezionali funzionalità appositamente selezionate".

Anche i partner OEM non hanno risparmiato parole di elogio per questa nuova piattaforma. William Lu, Partner e Presidente della Xiaomi Corporation, ha sottolineato l'importanza di questa collaborazione:

"Siamo entusiasti di collaborare con Qualcomm Technologies per presentare il primo dispositivo alimentato da Snapdragon 8s Gen 3 - in arrivo", ha detto. "Questa nuova piattaforma mobile ci permetterà di fornire ai nostri clienti un'esperienza premium personalizzata, il tutto grazie all'AI generativa".

Non sorprende quindi che i principali produttori di smartphone come Honor, iQOO, Realme, Redmi e Xiaomi abbiano già annunciato di adottare questa nuova piattaforma, con il primo dispositivo atteso sul mercato già nel corso del mese di marzo.