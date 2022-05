La soluzione basata sul modem-antenna 5G di quinta generazione Qualcomm Snapdragon X70 5G è protagonista sulle nostre pagine dopo la notizia, direttamente dall’evento Qualcomm 5G Summit, di importanti pietre miliari raggiunte fondamentale piattaforma al centro della connettività futura dei dispositivi mobili e non solo.

Merito dell’architettura aggiornabile e continuamente migliorabile da parte del produttore americano, scopriamo i nuovi incredibili risultati di velocità (e non solo) raggiunti dallo Snapdragon X70 5G.

Snapdragon X70 5G: a tutta AI

Quando si tratta di connessione dati 5G, la velocità è certamente un elemento importante e centrale. Garantire picchi di download e upload sempre più elevati però non deve mettere in secondo piano l’affidabilità della connessione stessa.

Snapdragon X70 5G si pone quindi l’obiettivo di garantire la migliore tecnologia 5G possibile, grazie soprattutto all’utilizzo di soluzioni basate sull’utilizzo dell’AI. Una delle nuove caratteristiche per raggiungere questo ambizioso risultato è la tecnologia Qualcomm Smart Transmit 3.0, una funzione che consente di calcolare in tempo reale la media della potenza di trasmissione nelle radio 2G-5G, mmWave, Wi-Fi (2,4GHz 6/6E/7) e Bluetooth per prestazioni radio superiori e costanti.

5G sempre più diffuso e sempre più “per tutti”

Un prototipo con a bordo proprio il nuovo Snapdragon X70 5G è stato protagonista di una connessione mmWawe standalone 5G da record, con velocità di picco di oltre 8Gbps.

Questa connessione dimostra la possibilità legata alla distribuzione di reti e dispositivi 5G mmWave senza l’utilizzo di un’ancora sullo spettro sub-6 GHz permettendo agli operatori più flessibilità per fornire l’accesso a banda larga in fibra wireless con velocità multi-Gigabit e latenza ultra-bassa ai clienti residenziali e commerciali.

“Snapdragon X70 offre agli operatori la possibilità di fornire una capacità 5G estrema, velocità di dati multi-Gigabit e nuovi casi d’uso attraverso i dispositivi, dagli smartphone ai computer portatili, alle apparecchiature fisse di accesso wireless, alle macchine industriali e altro”.



Queste le parole di commento di Durga Malladi (senior vice president e general manager, Cellular Modems and Infrastructure, Qualcomm Technologies, Inc.) che ha inoltre annunciato proprio in sede dell’evento appena conclusosi come i primi dispositivi commerciali dotati di questa nuova tecnologia dovrebbero vedere la luce del mercato entro la fine del 2022.