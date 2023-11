Questa Powerbank da 10.000 MAh oggi costa POCHISSIMO! Solo 15€

Ci troviamo nel pieno del Black Friday 2023 di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su una powerbank protagonista di un doppio sconto. Il modello di marca VOLTME, infatti, grazie al Black Friday e a un coupon del 30% potrà essere vostra a soli 15,74€ invece di 22,49€.

Power Bank VOLTME, chi dovrebbe acquistarla?

Questa power bank è caldamente consigliata a coloro che conducono uno stile di vita sempre in movimento, in particolare se siete spesso in viaggio o passate lunghe giornate fuori casa, che sia per lavoro o piacere. Con la capacità di caricare due dispositivi contemporaneamente, questa powerbank di alta qualità vi permetterà di mantenere i vostri dispositivi sempre carichi, dato che la sua ampia capacità di 10.000 mAh garantisce una durata prolungata, rendendola perfetta anche per lunghe trasferte e viaggi.

La power bank è equipaggiata con due uscite USB, una PD/QC e una USB-C con capacità di ricarica rapida fino a 22,5W e 18W rispettivamente. La sua potenza superiore alla media assicura un'alimentazione durevole e affidabile. Inoltre, sono integrate funzioni di sicurezza per proteggere i vostri dispositivi da sovracorrente, surriscaldamento e sovraccarico.

Considerando l'offerta al prezzo vantaggioso di soli 15,74€, questa power bank rappresenta un acquisto eccellente per chi desidera prolungare la durata e l'affidabilità della batteria dei propri dispositivi.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta.

N.B.: Vi ricordiamo di spuntare la casella "applica coupon 30%" prima di inserire il prodotto nel carrello

