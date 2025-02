Questi ottimi auricolari Sony oggi possono essere vostri a META' PREZZO! IMPERDIBILI!

Se state cercando degli auricolari true wireless di qualità a un prezzo imbattibile, l'offerta su Amazon inerente ai Sony WF-C700N è da non perdere. Attualmente disponibili a soli 64,75€, con un incredibile sconto del 50% rispetto al prezzo consigliato di 129,99€, questi auricolari rappresentano un'opportunità imperdibile per chi desidera un suono immersivo e un comfort senza pari.

Sony WF-C700N, chi dovrebbe acquistarlo?

Gli auricolari Sony WF-C700N offrono un'esperienza d'ascolto senza distrazioni grazie alla tecnologia di cancellazione attiva del rumore. Se invece avete bisogno di rimanere connessi con l'ambiente circostante, potete attivare la modalità Suono Ambientale per un ascolto più naturale e sicuro.

La qualità del suono è garantita dalla tecnologia DSEE, che migliora la resa audio ripristinando i dettagli persi nella compressione. Inoltre, grazie alla certificazione 360 Reality Audio, potrete vivere un'esperienza sonora coinvolgente e immersiva, con bassi potenti e voci cristalline.

Uno dei punti di forza di questi auricolari è il design ergonomico e leggero, studiato per garantire una vestibilità perfetta anche alle orecchie più piccole. Potete indossarli per ore senza affaticamento, ideali per lunghe sessioni di ascolto o chiamate.

La batteria offre fino a 20 ore di autonomia con la custodia di ricarica, mentre la ricarica rapida permette di ottenere un'ora di ascolto con soli 10 minuti di carica. Inoltre, grazie alla resistenza all'acqua IPX4, gli auricolari Sony WF-C700N sono perfetti anche per l'attività sportiva o l'uso all'aperto.

Questi auricolari supportano la connessione multipoint, permettendovi di accoppiarli contemporaneamente a due dispositivi, siano essi smartphone, tablet o PC. Il Bluetooth stabile assicura una trasmissione audio affidabile senza interruzioni, mentre la tecnologia di riduzione del rumore del vento garantisce chiamate chiare anche in ambienti esterni.

Approfittate subito di questa offerta esclusiva su Amazon e acquistate i Sony WF-C700N a soli 64,75€, prima che il prezzo torni al valore originale!

