Questo iPhone rimarrà nel ghiaccio fino a gennaio, la gente ci pattinerà sopra

Un iPhone è rimasto intrappolato sotto il ghiaccio di una pista di pattinaggio temporanea a Milton Keynes, in Inghilterra. Lo smartphone, appartenente alla figlia di un operaio che stava allestendo la struttura, è stato accidentalmente lasciato sul pavimento poco prima che venissero versati 49.000 litri d'acqua per creare la pista.

L'incidente si è verificato durante la preparazione dell'evento stagionale "Willen On Ice", che offre pattinaggio, giostre e intrattenimento. Lo smartphone, facilmente visibile grazie alla sua cover rosa acceso, rimarrà congelato sotto il ghiaccio per i prossimi due mesi, fino allo smantellamento della pista previsto dopo il 5 gennaio.

Robin Cook, direttore di Ice Leisure, la società che gestisce l'attrazione, ha spiegato:

"Purtroppo non c'è modo di recuperare il telefono dal ghiaccio ora. Se provassimo a recuperarlo scavando, comprometteremmo la struttura del ghiaccio, quindi dovrà rimanere intrappolato per i prossimi due mesi".

La vicenda ha attirato l'attenzione dei pattinatori, che possono ora scivolare sopra lo smartphone chiaramente visibile sotto la superficie ghiacciata. Sebbene il modello esatto non sia noto, la presenza di tre fotocamere sul retro suggerisce che si tratti di un iPhone Pro o Pro Max.

L'operaio che stava lavorando all'allestimento della pista, aveva preso in prestito l'iPhone dalla figlia dopo aver perso il proprio dispositivo. L'uomo ha ammesso che inizialmente sua figlia era molto arrabbiata per l'accaduto, soprattutto a causa della cover nuova di zecca. Per placare il suo disappunto, le ha promesso uno smartphone sostitutivo temporaneo.

Curiosamente, il lavoratore sembra ottimista sulla possibilità che il dispositivo possa sopravvivere all'esperienza sotto zero. Tuttavia, nonostante l'iPhone 16 Pro sia resistente all'acqua fino a 6 metri di profondità per 30 minuti, non è stato testato per resistere al congelamento prolungato.

L'insolita presenza dello smartphone sotto il ghiaccio ha aggiunto un elemento di curiosità all'esperienza di pattinaggio. I visitatori possono ora divertirsi a cercare l'iPhone mentre scivolano sulla pista, trasformando un incidente in un'attrazione non prevista. Nella speranza che nessuno si metta a scavare...

Questo episodio si aggiunge alle numerose storie di iPhone che hanno resistito a condizioni estreme. Nel 2023, ad esempio, un iPhone caduto da un'altezza di oltre 4.000 metri durante un lancio con il paracadute è stato ritrovato ancora funzionante.

I destino finale dello smartphone congelato rimane incerto, sapremo se è sopravvissuto dopo le festività natalizie.