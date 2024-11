Questo smartphone fa girare i giochi usciti su Xbox One a oltre 60 fps

La nuova generazione dello Snapdragon 8 Elite, presentata da Qualcomm, dimostra impressionanti miglioramenti nelle prestazioni dei videogiochi emulati rispetto al suo predecessore. Il chipset ha raggiunto un notevole valore di 64 fps nel titolo A Plague Tale: Innocence, la cui emulazione su Snapdragon 8 Gen 3 si fermava a soli 24 fps, segnando un incremento delle prestazioni del 166%.

Questo risultato indica una netta superiorità del nuovo processore che promette di cambiare le dinamiche del gaming su dispositivi Android. L'utente @cozy_OSS ha condiviso un video su X che dimostra come A Plague Tale: Innocence funzioni in modo fluido grazie a GameFusion, un software di emulazione per i giochi PC. Nonostante non siano stati specificati i dettagli su risoluzione e qualità dell'immagine, è evidente che lo Snapdragon 8 Elite gestisce il gioco con facilità, anche se si nota un utilizzo del 100% della GPU.

Snapdragon 8 Elite è più veloce della AMD Radeon 780M nel benchmark 3DMark Steel Nomad Light

Le potenzialità di questo nuovo chipset non solo rispecchiano una capacità migliore nel fare girare i giochi più esigenti, ma pongono le basi per un'esperienza di gaming mobile di alta qualità che si avvicina a quella dei PC da gaming. Su PC, infatti, A Plague Tale: Innocence richiede delle specifiche consigliate come NVIDIA GeForce GTX 970 o AMD’s Radeon RX 480. Il titolo è uscito anche sulle console Xbox One, ciò dimostra ulteriormente la potenza del nuovo chip.

Per chi considera l'acquisto di un dispositivo mobile dotato di Snapdragon 8 Elite, l'esperienza di gioco con titoli come A Plague Tale: Innocence promette di essere entusiasmante. Lo smartphone utilizzato per il test è un realme GT 7 Pro (qui trovate l'ottimo realme GT6 a prezzo conveniente), il quale sarà il primo smartphone ad arrivare in Occidente con a bordo il nuovo chip del colosso americano Qualcomm.

Lo smartphone, a quanto pare, è anche in grado di far girare (sempre tramite emulatore) GTA V a ben 40 fps.

I passi da gigante compiuti da Qualcomm con il lancio dello Snapdragon 8 Elite potrebbero presto riflettersi in un aumento dell'offerta di giochi AAA per dispositivi Android, garantendo agli utenti un'esperienza di gioco superiore e più coinvolgente.