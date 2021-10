realme 8i e C11 2021: due nuovi entry level a prezzo imbattibile

realme, azienda di telefonia in continua crescita caratterizzata da un alto rapporto qualità-prezzo, presenta due smartphone entry level: realme 8i e realme C11 2021. Con il primo dispositivo l’azienda intende alzare ancora di più l’asticella dell’esperienza d’uso dei base di gamma, mentre il secondo, dalle caratteristiche ancora più basilari, è destinato a un’utenza di giovanissimi.

realme 8i, dal prezzo di lancio di 199 euro, presenta sulla carta caratteristiche che si addicono più a un dispositivo mid-range che a un base di gamma. A spiccare è fin da subito il display a schermo intero da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz, una feature che rende l’esperienza d’uso estremamente fluida e sta spopolando negli ultimi anni, sebbene fino a questo momento relegata a dispositivi ben più costosi.

realme 8i è dotato anche di una batteria dalla capienza di 5000mAh con ricarica rapida e un processore Helio G96, frutto della partnership tra realme e Mediatek, che ottimizza le risorse a disposizione per aumentare ulteriormente la fluidità del dispositivo. Il device è inoltre equipaggiato con 4GB di RAM, che possono aumentare fino a 7 grazie alla Dynamic RAM Expansion, una funzionalità di paging già vista in altri marchi di smartphone come Samsung, Xiaomi e Vivo che permette di “prendere in prestito” la memoria dello storage interno per processi ad alto consumo.

Insieme a realme 8i, che rivoluziona con la sua scheda tecnica sorprendente il comparto degli entry level, l’azienda ha inoltre presentato il Realme C11 2021, un dispositivo ancora più economico che invece attua non pochi compromessi. Pensato infatti per un pubblico di giovanissimi alle prime armi con gli smartphone, realme C11 2021 è infatti dotato di porta micro-USB, RAM da 2GB e fotocamera principale da 8 megapixel e non presenta né sensore per le impronte digitali né l’NFC.

Un vero smartphone economico, insomma, che compensa una scheda tecnica rimasta a cinque anni fa con due principali caratteristiche di sostanza: un ampio display da 6,5 pollici e una batteria dalla capienza di 5000mAh. Sono inoltre presenti, in un vero e proprio ritorno al passato che però fa ancora gola a molti, il jack cuffie da 3,5mm e lo slot per la scheda microSD.

Sia realme 8i che realmeC11 2021 saranno presto disponibili anche sul mercato italiano rispettivamente al prezzo di lancio di 199 euro e 109 euro e saranno distribuiti con a bordo Android 11 e la skin proprietaria realme UI Go Edition.