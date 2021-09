Realme fa il balzo: ora è il sesto produttore di smartphone al mondo

Non c’è dubbio che, nel panorama degli smartphone di oggi, Realme sia uno dei brand più interessanti. In soli due anni il marchio asiatico ha compiuto una scalata senza precedenti da produttore locale a grande competitor: nell’ultimo report diffuso dalla società Counterpoint, che si occupa dell’analisi di dati nel settore della telefonia, Realme ha infatti raggiunto la sesta posizione sul mercato globale degli smartphone.

La classifica riferita al Q2, ossia il secondo quarto, del 2021 vede infatti l’entrata di realme tra i “big” della telefonia. Il marchio si colloca infatti al sesto posto, direttamente sotto ai connazionali Oppo e Vivo, aggiudicandosi il 15% tondo delle vendite di smartphone in tutto il mondo, con una crescita del 135% rispetto allo scorso quadrante.

Il balzo compiuto da Realme in questa classifica, che concretizza il motto del brand “dare to leap“, comparabile solo con il +98,5% di crescita delle vendite dei dispositivi Xiaomi, è ancora più sorprendente se si considera che la casa produttrice originaria della città cinese di Shenzhen si è affacciato sul mercato internazionale solo tre anni fa, nel 2018.

Nel corso di meno di 36 mesi Realme, che offre una gamma di dispositivi performanti e dal design accattivante a prezzi accessibili come il mid-range Realme GT Master Edition, è riuscita a consolidare la sua presenza su ben 61 mercati e fidelizzare l’utenza in particolare nei mercati dei Paesi emergenti, tra cui Sud-est asiatico, Asia meridionale, Medio Oriente e Africa. La base di utenti globale di Realme, che ammonta oggi a oltre 70 milioni di acquirenti, ha permesso al brand di entrare nella top 5 dei produttori in 15 mercati, tra cui quello europeo, nel Q2 2021.

I dati della società di ricerca Strategy Analytics confermano inoltre l’ascesa di Realme, dichiarato infatti il brand di smartphone più in rapida crescita al mondo, con oltre i 100 milioni di unità vendute. I piani per il futuro del brand di Shenzhen includono l’ampliamento dell’offerta nella telefonia e l’attenzione ai mercati dell’Europa e dell’America Latina.