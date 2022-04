Il 2022 ha visto affacciarsi sul mercato italiano due dispositivi, il realme GT 2 e lo Xiaomi 12X, che si potrebbero definire come “quasi flagship”.

A differenza della sigla “Lite”, sempre meno utilizzata dai produttori, questi dispositivi rientrano appieno nella fascia alta, ma presentano piccoli compromessi nella scheda tecnica che permettono di contenere il prezzo rispetto alle ammiraglie della serie.

Il realme GT 2 e lo Xiaomi 12X presentano molti punti in comune, ma anche differenze individuali: mettiamoli a confronto insieme.

Design

Sia il realme GT 2 che lo Xiaomi 12X presentano design ricercati ed eleganti, derivati direttamente da quelli dei loro “fratelli maggiori”.

Il realme GT 2 è stato progettato dal designer Naoto Fukasawa, che ha integrato all’interno delle colorazioni Paper White e Paper Green una scocca di materiale plastico eco-friendly che richiama nel look and feel la carta, per un effetto davvero unico.

Se invece preferite materiali più premium farà per voi lo Xiaomi 12X, che eredita dallo Xiaomi 12 i bordi in alluminio e la scocca posteriore in vetro satinato con una grande isola dedicata al comparto fotocamere e linee morbide e pulite, a cui si accompagna un sistema di altoparlanti firmato Harman Kardon.

Display

Su questo fronte la differenza più evidente tra il realme GT 2 è senza dubbio la dimensione del display: il primo è uno smartphone dallo schermo decisamente ampio, mentre il secondo è molto più compatto.

realme GT 2 Xiaomi 12X Diagonale 6,62 pollici 6,28 pollici Risoluzione 1080 x 2400 pixel 1080 x 2400 pixel Tipo di pannello AMOLED con HDR10+ AMOLED con HDR10+, colori 68B, Dolby Vision Protezione Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass Victus Frequenza di aggiornamento 120Hz 120Hz Luminosità massima 1300 nit 1100 nit

Entrambi i pannelli utilizzati presentano tecnologie al passo con i tempi, con una frequenza di aggiornamento da 120Hz e alti livelli di luminosità massima. Lo Xiaomi 12X presenta caratteristiche leggermente migliori grazie alla certificazione Dolby Vision e all’utilizzo del più recente Gorilla Glass Victus.

Processore

Sia il realme GT 2 che lo Xiaomi 12X si affidano a processori Qualcomm serie 8, sebbene nessuno dei due monti a bordo il più recente Snapdragon 8 Gen 1 come i rispettivi flagship.

realme GT 2 Xiaomi 12X System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 888 5G Qualcomm Snapdragon 870 5G Processo di produzione 5nm 7nm CPU Octa-core (1×2,84 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz) Kryo 680 Octa-core (1×3,2 GHz + 3×2,42 GHz + 4×1,8 GHz) Kryo 585 GPU Adreno 660 Adreno 650

A livello di chip il realme GT 2 presenta un moderato vantaggio, grazie all’utilizzo di CPU e GPU più avanzate, ma soprattutto del processore top di gamma del 2021 Qualcomm Snapdragon 888.

Lo Xiaomi 12X presenta invece al proprio interno lo Snapdragon 870, un chip ormai datato ma ancora pienamente performante anche per le esigenze di oggi.

Batteria

Come abbiamo potuto verificare nelle rispettive recensioni, il realme GT 2 conferma qui il suo vantaggio, con la sua batteria da 5000mAh capace di portarlo ampiamente a fine giornata. In ogni caso è presente la ricarica rapida a 65W, capace di portarlo da 0 a 100% in soli 33 minuti.

Non si può purtroppo dire altrettanto dello Xiaomi 12X: per mantenere le sue dimensioni compatte il brand ha dovuto inserire al suo interno una batteria da “soli” 4500mAh. Sarà più comune dunque usufruire della ricarica rapida da 67W, che ricarica completamente lo Xiaomi 12X in soli 39 minuti.

In qualità di “quasi-flagship”, nessuno dei due smartphone presenta ancora la ricarica wireless, funzionalità che si ritrova invece a bordo dello Xiaomi 12 (insieme alla ricarica ultrarapida a 120W) ma non del realme GT 2 Pro.

Fotocamere

Sempre restando in tema di compromessi, il comparto fotocamere del realme GT 2 e dello Xiaomi 12X presenta molte somiglianze, oscillando tra le potenzialità dei sensori principali e la presenza di fotocamere secondarie più modeste.

realme GT 2 Xiaomi 12X Fotocamera principale 50 MP

f/1,8

PDAF

OIS 50 MP

f/1,8

PDAF

OIS Ultrawide 8 MP

f/2,2

119° 13 MP

f/2,4

123° Macro 2 MP

f/2,4 5 MP (telemacro)

f/2,4 Fotocamera anteriore 16 MP

f/2,5 32 MP

f/2,5

In quella che ormai è diventata la configurazione classica della fascia medio-alta, troviamo infatti sul retro degli smartphone un sistema a tripla fotocamera che comprende un sensore principale, in entrambi i casi l’ottimo Sony IMX766 da 50MP con stabilizzazione ottica dell’immagine, una fotocamera ultrawide e una per le macro.

Non è presente in nessuno dei casi il teleobiettivo, riservato al realme GT 2 Pro e allo Xiaomi 12, così come si equivalgono nella maggior parte dei casi i risultati ottenuti dalle fotocamere dei due smartphone.

Lo Xiaomi 12X tuttavia presenta su carta un leggero vantaggio grazie al migliore (ma ancora modesto) obiettivo telemacro e a una fotocamera anteriore da 32MP anziché 16. Solo su quest’ultimo è presente la possibilità di scattare video in 8K.

Sistema operativo e aggiornamenti

Sul fronte degli aggiornamenti le strade dei due smartphone si separeranno prima del previsto: laddove il realme GT 2 arriva sui nostri scaffali con Android 12, a differenza del resto della line-up lo Xiaomi 12 è stato presentato con la MIUI 13 basata ancora su Android 11.

Considerando questo svantaggio iniziale, le intenzioni dei brand a livello di supporto software rappresentano una grossa incognita per lo Xiaomi 12X, che salvo rettificazioni da parte del produttore si fermerà addirittura ad Android 13.

Il realme GT 2 riceverà invece, al pari della versione Pro, tre anni di aggiornamenti software e quattro anni di patch di sicurezza, in linea con le decisioni prese dalla maggior parte dei brand di telefonia di oggi.

Entrambi gli smartphone presentano invece interfacce Android ormai mature e pienamente funzionali, rispettivamente la realme UI 3.0 basata sulla ColorOS 12 di Oppo e la già citata MIUI 13.

Prezzi

Il realme GT 2 e lo Xiaomi 12X sono stati presentati rispettivamente al prezzo di 599 euro (nella configurazione da 12+256GB) e 699 euro: entrambi sono però già stati oggetto di una certa svalutazione, che li ha avvicinati di più alla fascia media e li ha resi opzioni ancora più interessanti.

realme GT 2

Colorazioni: Paper White, Paper Green, Steel Black

Xiaomi 12X

Colorazioni: Black, Blue, Purple