Quali smartphone Xiaomi riceveranno la MIUI 13?

MIUI 13, la ROM per smartphone e tablet sviluppata da Xiaomi e basata su Android 12, è prossima al lancio. Da pochi giorni sono iniziati i test su sette modelli di punta, ma l’elenco definitivo dei dispositivi aggiornabili è molto più lungo, e comprende sia smartphone Xiaomi/Redmi che device a marchio Poco, almeno da quanto riportato dal sito Xiaomiui.

Le novità attese per questa nuova versione di MIUI sono diverse: i primi leak parlano di aggiunta del supporto multi-lingua sulle ROM cinesi, prestazioni migliorate, Gesture Turbo 2.0, Natural Touch 2.0, XiaoAI 5.0 e nuovo Control Center. Attesi cambiamenti anche sul fronte grafico, con alcune app di sistema che dovrebbero aggiornarsi e il catalogo widget che potrebbe ampliarsi. Poi ci sono le migliorie in stretta connessione con l’aggiornamento ad Android 12, come una maggiore attenzione a privacy e sicurezza.

Scorciatoie:

Xiaomi e Redmi con MIUI 13 già disponibile in beta

Xiaomi Mi Mix 4 – 13.0.0.1.SKMCNXM

– 13.0.0.1.SKMCNXM Xiaomi Mi 11 Ultra – 13.0.0.3.SKACNXM

– 13.0.0.3.SKACNXM Xiaomi Mi 11 – 13.0.0.3.SKBCNXM

– 13.0.0.3.SKBCNXM Xiaomi Mi 11 Lite 5G – 13.0.0.3.SKICNXM

– 13.0.0.3.SKICNXM Xiaomi Mi 10S – 13.0.0.2.SGACNXM

– 13.0.0.2.SGACNXM Redmi K40 Pro / Plus – 13.0.0.3.SKKCNXM

– 13.0.0.3.SKKCNXM Redmi K40 – 13.0.0.2.SKHCNXM

Smartphone che riceveranno la MIUI 13 basata su Android 12

Xiaomi

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Lite Zoom

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi CIVI

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G

Xiaomi Mi Note 10 Lite

Redmi

Redmi 9T

Redmi 9 Power

Redmi 10X 5G

Redmi 10X Pro

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi K30 4G

Redmi K30 5G

Redmi K30i 5G

Redmi K30 5G Speed ​​Edition

Redmi K30 Pro

Redmi K30 Pro Zoom

Redmi K30 Ultra

Redmi K30S Ultra

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi Note 8 2021

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T 5G

Redmi Note 9S

Redmi Note 9 Pro (India)

Redmi Note 9 Pro (globale)

Redmi Note 9 Pro 5G (Cina)

Redmi Note 9 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 (Cina)

Redmi Note 10 5G (globale)

Redmi Note 10T (India)

Redmi Note 10T (Russia)

Redmi Note 10 JE (Giappone)

Redmi Note 10 Lite (India)

Redmi Note 10 Pro (India)

Redmi Note 10 Pro Max (India)

Redmi Note 10 Pro (globale)

Redmi Note 10 Pro 5G (Cina)

Redmi Note 11 (Cina)

Redmi Note 11T (India)

Redmi Note 11 JE (Giappone)

Redmi Note 11 Pro (Cina)

Redmi Note 11 Pro+ (Cina)

Poco

Smartphone che riceveranno la MIUI 13 basata su Android 11

Xiaomi

Xiaomi Mi Note 10 / Pro

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi 9 SE

Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Xiaomi Mi 9T

Xiaomi Mi 9T Pro

Xiaomi Mi CC 9

Xiaomi Mi CC 9 Pro

Redmi

Redmi 9A

Redmi 9AT

Redmi 9i

Redmi 9A Sport

Redmi 9i Sport

Redmi 9C

Redmi 9C NFC

Redmi 9 (India)

Redmi 9 Activ (India)

Redmi 9 Prime

Redmi 9

Redmi 10X 4G

Redmi K20

Redmi K20 (India)

Redmi K20 Pro

Redmi K20 Pro (India)

Redmi K20 Pro Premium Edition

Redmi Note 8

Redmi Note 8T

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 9

Poco

Poco M2

Poco M2 Reloaded

Poco C3

Poco C31

E il vostro dispositivo? È nella lista? Se sì, non vi resta che attendere il 16 dicembre, data dell’evento Xiaomi che dovrebbe andare in scena tra le 12.30 e le 16.30 ora italiana.