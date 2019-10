RED Hydrogen addio, il progetto va in pensione insieme al CEO

RED Hydrogen Two non nascerà mai. Il fondatore e CEO dell’azienda, Jim Jannard, ha annunciato che andrà in pensione per motivi di salute e con lui anche il progetto Hydrogen.

RED Hydrogen Two non vedrà mai la luce, contrariamente a quanto era stato detto in precedenza. Con una nota pubblicata sul sito ufficiale, il fondatore e CEO dell’azienda, Jim Jannard, ha annunciato che andrà in pensione per motivi di salute e con lui anche il progetto Hydrogen. Il primo smartphone continuerà a essere supportato in futuro. La linea temporale però non è stata specificata. Non è chiaro, dunque, per quanto tempo la società ne garantirà il supporto.

Nonostante lo sviluppo di una seconda generazione fosse stato già confermato, i vertici hanno comunque deciso di chiudere definitivamente il progetto. Il motivo potrebbe essere riconducibile allo scarso successo di Hydrogen One, lo smartphone con display olografico che tra ritardi, prezzo elevato e performance al di sotto delle aspettative non è riuscito a conquistare il mercato.

Una volta annunciata la commercializzazione, infatti, dagli Stati Uniti sono arrivate le prime recensioni negative. Gli aspetti che sono stati principalmente criticati sono proprio quelli che dovevano essere il punto di forza dello smartphone: il display olografico e il modulo fotografico in grado di registrate e scattare foto tridimensionali. Senza dimenticare la mancanza di contenuti o applicazioni per la fruizione della modalità 3D.

Insomma, RED è partita proprio con il piede sbagliato. Consapevole dei risultati, poi, ha fatto ricadere le colpe sull’azienda cinese che ha realizzato concretamente il progetto. Tuttavia, RED precisa che RED Digital Cinema continuerà ad esistere sotto la guida di Jarred Land e che il modulo fotografico (denominato Komodo) sta per essere lanciato.

Per il momento, non si sa molto su questo nuovo modulo fotografico e nemmeno su che prodotto debutterà. Ciò che sappiamo è che il lavoro si basa sulla creazione di una fotocamera con qualità cinematografiche, con caratteristiche professionali ma a un prezzo relativamente basso. Ad ogni modo, dobbiamo dire addio a RED Hydrogen!