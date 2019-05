Redmi K20 sarà presentato il 28 maggio in Cina

Il top di gamma Redmi K20 sarà presentato il 28 maggio a Pechino. Snapdragon 855, fotocamera pop-up, sensore posteriore d 48 MP e batteria da 4000 mAh sono gli elementi già confermati.

Il top di gamma di Redmi ha finalmente una data. Dopo mesi di indiscrezioni e piccole conferme da parte dell’azienda, Redmi K20 sarà presentato il 28 maggio a Pechino. Si tratta del primo smartphone di fascia alta per il sub-brand di Xiaomi che però ha promesso di mantenere la tradizione del prezzo economico. Vediamo cosa sappiamo sul futuro dispositivo.

Redmi K20 sarà alimentato dallo Snapdragon 855 di Qualcomm che – sulla piattaforma di benchmark AnTuTu – è stato in grado di sbaragliare la concorrenza totalizzando un punteggio di 458.754 punti. Lo smartphone dovrebbe presentarsi con un design con cornici ridotte e a tutto schermo grazie alla fotocamera pop-up. Pochi dettagli sulla configurazione del comparto fotografico.

La parte posteriore, però, dovrebbe integrare una tripla fotocamera con sensore principale da 48MP (confermato dall’azienda) accoppiato probabilmente a un obiettivo grandangolare da 8MP e a un terzo da 13MP. Conferma delle ultime ore, invece, è il supporto alla registrazione in slow-motion a 960 fps. Redmi avrebbe scelto un pannello AMOLED da 6,39 pollici con sensore per il riconoscimento delle impronte digitale integrato.

Sotto la scocca una batteria da 4000 mAh e non mancherà il jack audio da 3,5 mm. Scontata, invece, la presenza del sistema operativo Android 9. Insomma, il quadro è ormai quasi completo mancano solo alcune conferme ufficiali come quella relativa al prezzo di vendita. Come già detto, pare che Redmi K20 avrà un prezzo altamente concorrenziale pronto a dar battaglia anche al fratello Mi 9. Per il momento, verrà commercializzato in Cina, non è chiaro se l’azienda abbia intenzione di espandere i propri confini entrando anche nei mercati internazionali come quello europeo. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.