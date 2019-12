Redmi K30 5G: arriva la variante con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna

TENAA ha recentemente approvato un’inedita versione di Redmi K30 5G con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna. Il dispositivo, che porta il 5G ufficialmente nella fascia media, è stato presentato solo pochi giorni fa e il lancio della variante compatibile con la tecnologia di quinta generazione è fissato per l’inizio del 2020. Le cose potrebbero però diventare ancora più interessanti, grazie a una nuova variante.

Proprio durante le scorse, la pagina dedicata a Redmi K30, all’interno del sito web ufficiale dell’ente di certificazione cinese, è stata aggiornata. Possiamo infatti notare la presenza di due nuovi valori: 12 GB di RAM e 512 GB di storage interno. L’indiscrezione rivela anche la presenza di due colori precedentemente non annunciati: nero e verde.

Questo nuovo taglio dovrebbe quindi aggiungersi a quelli attualmente disponibili, ovvero:

6/64GB;

6/128 GB;

8/128 GB;

8/256 GB.

Le altre specifiche tecniche dovrebbero rimanere invariate: il recentissimo SoC Qualcomm Snapdragon 765G, un display da 6,67 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate da 120Hz. Nella parte posteriore è presente una quad camera da 64 MP, 8 MP, 2 MP e 5 MP; in quella anteriore due sensori da 20 MP e 2 MP.

In attesa di scoprire eventuali future commercializzazioni a livello globale, non possiamo che apprezzare le caratteristiche tecniche di questo smartphone che ha ufficialmente portato il 5G anche nella fascia media, come preannunciato da Xiaomi poche settimane fa.