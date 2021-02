Redmi K40, ufficiali i tre top di gamma dal prezzo incredibile che ricordano Mi 11

Redmi ha finalmente annunciato gli attesissimi K40, K40 Pro e K40 Pro+, i suoi nuovi top di gamma che puntano a sbaragliare la concorrenza come rapporto qualità/prezzo. Con un design che richiama molto da vicino Xiaomi Mi 11 5G e delle specifiche da veri top, sono gli smartphone da aspettare!

A differenza di quanto fanno gli altri produttori nel panorama mondiale degli smartphone, Xiaomi Mi 11 5G ha deciso di differenziare i propri dispositivi principalmente per prestazioni. Il design di tutti e tra i modelli è infatti identico e ricorda molto bene le linee morbide e piacevoli di Xiaomi Mi 11 5G che abbiamo da poco recensito.

Tutti e tre gli smartphone utilizzano un pannello AMOLED da 6,67″ con risoluzione FullHD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate adattivo fino a 120Hz. Gli smartphone utilizzano per il design della parte frontale una soluzione punch hole per la fotocamera frontale.

Redmi K40 può contare sul nuovissimo processore Qualcomm Snapdragon 870, un’evoluzione dello Snapdragon 865+, mentre Redmi K40 Pro e Redmi K40 Pro+ condividono anche questa specifica con il nuovo top di gamma di Xiaomi, ovvero un SoC Qualcomm Snapdragon 888.

Le memorie RAM di tipo LPDDR5 arrivano fino a 12GB mentre la veloce memoria interna UFS 3.1 raggiunge massimo i 256GB. Gli smartphone possono vantare una coppia di speaker stereo con supporto a Dolby Atmos e all’audio ad alta fedeltà Hi-Res.

Il comparto fotografico dei tre smartphone Redmi è condiviso per quanto riguarda la presenza di una fotocamera ultragrandangolare da 8MP e una macro da 5MP. Si differenziano invece per il sensore principale che su Redmi K40 è da 48MP, su Redmi K40 Pro è da 64MP mentre sul modello di punta, Redmi K40 Pro+, è da 108MP.

Redmi K40, specifiche tecniche:

Display AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 870

6/8/12GB di RAM LPDDR5

128/256GB di storage UFS 3.1

Fotocamera principale da 48MP Sony IMX582 con apertura f/1.79

Fotocamera ultragrandangolare da 8MP con apertura f/2.2 e FOV di 119°

Fotocamera macro da 5MP

Fotocamera frontale da 20MP

Batteria da 4520mAh

Ricarica rapida 33W

Speaker stereo, Dolby Atmos e Hi-Res

LED IR

Connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS + GLONASS + QZSS + Galileo + Beidou + NavIC

Dimensioni: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm

Peso: 196grammi

Android 11 con la MIUI 12

Redmi K40 Pro, specifiche tecniche:

Display AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 888

6/8GB di RAM LPDDR5

128/256GB di storage UFS 3.1

Fotocamera principale da 64MP

Fotocamera ultragrandangolare da 8MP con apertura f/2.2 e FOV di 119°

Fotocamera macro da 5MP

Fotocamera frontale da 20MP

Batteria da 4520mAh

Ricarica rapida 33W

Speaker stereo, Dolby Atmos e Hi-Res

LED IR

Connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS + GLONASS + QZSS + Galileo + Beidou + NavIC

Dimensioni: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm

Peso: 196grammi

Android 11 con la MIUI 12

Redmi K40 Pro+, specifiche tecniche:

Display AMOLED da 6,67 pollici, risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), 120 Hz

Qualcomm Snapdragon 888

12GB di RAM LPDDR5

256GB di storage UFS 3.1

Fotocamera principale da 108MP Samsung HM2 con apertura f/1.75

Fotocamera ultragrandangolare da 8MP con apertura f/2.2 e FOV di 119°

Fotocamera macro da 5MP

Fotocamera frontale da 20MP

Batteria da 4520mAh

Ricarica rapida 33W

Speaker stereo, Dolby Atmos e Hi-Res

LED IR

Connettività 5G SA/NSA, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, GPS + GLONASS + QZSS + Galileo + Beidou + NavIC

Dimensioni: 163,7 x 76,4 x 7,8 mm

Peso: 196grammi

Android 11 con la MIUI 12

L’arrivo di questi smartphone non è ancora stato ufficializzato per il nostro Paese, conosciamo quindi solamente i prezzi proposti in Cina. A conti fatti, si tratta di dispositivi estremamente economici e convenienti per le caratteristiche che propongono, anche se come ben sappiamo i dazi di importazione e le tasse dei singoli Paesi faranno lievitare queste cifre una volta che giungeranno in Europa.

Redmi K40 viene proposto al prezzo di:

6GB/128GB a 1999 yuan ( circa 250 euro )

) 8GB/128GB a 2199 yuan (circa 280 euro)

8GB/256GB a 2499 yuan (circa 315 euro)

12GB/256GB a 2699 yuan (circa 340 euro)

Redmi K40 Pro è disponibile sul mercato cinese ai seguenti prezzi di listino:

6GB/128GB a 2799 yuan(circa 350 euro)

8GB/128GB a 2999 yuan (circa 380 euro)

8GB/256GB a 3299 yuan (circa 420 euro)

Redmi K40 Pro+ è invece disponibile solo in un’unica configurazione:

12GB/256GB a 3699 yuan (circa 470 euro)