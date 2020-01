Redmi: in arrivo uno smartwatch o un fitness tracker?

Redmi potrebbe presto abbracciare il mercato degli smartwatch: a rivelarlo è stato il leaker Sudhanshu1414. L’esperto è infatti convinto che la società stia per lanciare un primo dispositivo di questa tipologia.

L’avvicinamento di Redmi verso il mondo degli orologi intelligenti è una possibilità di cui si parla oramai da diverse settimane, ma non avevamo nessun indizio. Oggi, come confermato da un database, uno smartwatch targato Redmi ha ottenuto la certificazione da parte del Bureau of Indian Standards.

Redmi will soon launch their 1st SmartWatch in India! As it clears BIS certification.#Redmi #SmartWatch pic.twitter.com/bwIaW2dT2U — Sudhanshu (@Sudhanshu1414) January 25, 2020

Per il momento, non sono note le specifiche tecniche. Intuiamo comunque che il sistema operativo scelto possa essere Wear OS, ovvero il software sviluppato da Google. Un altro esperto, Digital Chat Station, ha successivamente dichiarato su Weibo che il device in questione potrebbe essere un fitness tracker. Il leaker avrebbe infatti trovato all’interno dell’applicazione Mi Fit alcune immagini e caratteristiche di questo presunto dispositivo.

I primi rumor farebbero intuire che non mancheranno i quadranti modificabili, in cui saranno presenti anche le previsioni meteorologiche e altre informazioni, la funzione di allarme, il sensore per la frequenza cardiaca, il supporto per il pagamento tramite NFC e il supporto per il controllo della musica.

Non sappiamo se il brand abbia effettivamente intenzione di rilasciare uno o più smartwatch/smartband, ma la certificazione ci farebbe pensare che la possibilità sia concreta. In ogni caso, qualora il prodotto venga ufficializzato, il prezzo potrebbe essere molto competitivo, un po’ come accade con Xiaomi Mi Band.