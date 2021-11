Ricarica rapida da 200W: ecco i flagship che potrebbero implementarla

La potenza massima di ricarica disponibile sugli smartphone attualmente in commercio è di 120W. Questo dato, però, potrebbe presto aumentare: per il 2022 è prevista l’uscita di nuove flagship con una ricarica rapida da 200W, anche se sono poche, per ora, le informazioni su chi sarà il primo produttore a implementare questa tecnologia.

I primi rumor parlano di Xiaomi, già pioniere nello sviluppo della ricarica HyperCharge. Sfruttando questa funzione, uno smartphone con batteria da 4000 mAh può essere ricaricato in soli 8 minuti. Il primo dispositivo con in dotazione un caricabatterie da 200W potrebbe essere Xiaomi 12 Ultra o Xiaomi Mi MIX 5, entrambi in uscita l’anno prossimo.

In generale, Xiaomi sta puntando molto sullo sviluppo di batterie più durevoli e soprattutto più veloci nella ricarica. Da poco Redmi – sub-brand di Xiaomi – ha presentato al pubblico la serie Note 11, i cui modelli 11 Pro e 11 Pro+ si differenziano proprio per la capacità della batteria e le prestazioni offerte dall’alimentatore. L’azienda sta mettendo in luce la ricarica rapida da 120W come uno dei principali punti di forza del suo top di gamma, anche perché l’implementazione di questa tecnologia ha avuto un impatto non indifferente sui costi.

La ricarica rapida, infatti, necessita di componenti di alta qualità molto costosi: lo ha fatto presente il capo di Redmi Liu Weibing, dando l’idea che produrre uno smartphone con questa caratteristica riuscendo a tenere basso il prezzo è stata una vera e propria impresa.

Non si sa ancora quali altre aziende vorranno accodarsi a Xiaomi nella realizzazione di questa “impresa”, per l’appunto. Le più probabili restano iQOO e Realme (una novità del genere, infatti, farebbe molto rumore e contribuirebbe a far parlare di più di loro), mentre vivo, Oppo e OnePlus potrebbero anche permettersi di introdurla più in là.