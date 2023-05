Un nuovo rapporto di Eurispes, un ente privato italiano che si occupa di studi politici, economici e sociali, lancia l’allarme sulla sicurezza delle infrastrutture di telecomunicazione. Stando al documento “Rapporto Italia 2023, infatti, sembra che ci possano essere rischi concreti di sabotaggi e danneggiamenti dei cavi marittimi delle telecomunicazioni. In altre parole, potremmo restare senza internet.

Come mai? Le ragioni dietro questo allarme sono numerose. Prima di tutto i cavi marittimi sono localizzati a livello nazionale solo in undici località e il 60% di queste infrastrutture atterra in sole tre città: Mazara del Vallo, Catania e Bari. Una mancata diversificazione rende più probabile che un rischio si crei e possa allargarsi, facilmente, ad altre strutture.

Le minacce che dobbiamo temere sono diverse, dal danneggiamento delle strutture da strumenti di pesca fino ai sabotaggi compiuti a terra nei punti di attracco dei cavi. Un ulteriore minaccia è data dagli attacchi cibernetici alle infrastrutture informatiche.

“La mappatura dei cavi sottomarini italiani è varia ed include cavi di rilevanza globale, regionale e infrastrutture strettamente locali. Seguendo l’andamento delle coste italiane si incontrano molteplici di queste infrastrutture, alcune delle quali hanno origine (o termine) in Italia, altre per cui, invece, il territorio italiano è un punto di transito”, sottolinea il report.

L’Italia è inserita nella rete di collegamenti tramite cavi sottomarini a livello regionale (europeo e mediterraneo) e globale, con reti che collegano l’Italia a singoli paesi vicini alla Penisola, come Malta, Libia, Tunisia, Grecia, Albania. Il report, suggerisce quindi di incrementare la vigilanza su tutte le infrastrutture in quanto un incidente, doloso o meno, potrebbe sempre accadere.