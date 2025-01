Risparmia 140€ sugli auricolari Sony WF-1000XM5, oggi al PREZZO PIU' BASSO di sempre!

Se siete alla ricerca di auricolari wireless che combinino qualità audio premium, cancellazione del rumore leader nel settore e un design elegante, dovreste dare un’occhiata a questa offerta su Amazon. I Sony WF-1000XM5 sono disponibili a soli 179€, con uno sconto del 44% rispetto al prezzo originale di 319€. Questo è il prezzo più basso mai registrato per questi auricolari, un’opportunità imperdibile per portare la vostra esperienza audio a un livello superiore. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori auricolari wireless con cancellazione del rumore per ulteriori consigli.

Sony WF-1000XM5, chi dovrebbe acquistarli?

Gli auricolari Sony WF-1000XM5 sono la scelta ideale per chi cerca la migliore cancellazione del rumore sul mercato, come confermato dai test Sony fino ad aprile 2023. Grazie alla tecnologia avanzata e al driver Dynamic Driver X, questi auricolari garantiscono un’esperienza sonora straordinaria, con voci e strumenti riprodotti con dettagli incredibili.

Se amate ascoltare musica o effettuare chiamate in ambienti rumorosi, questi auricolari sono perfetti per voi. La qualità delle chiamate è garantita dai sensori a conduzione ossea e dalla tecnologia Precise Voice Pickup, che assicurano conversazioni nitide e senza interruzioni.

Il design ergonomico e i tappi per le orecchie in materiale fonoisolante rendono i Sony WF-1000XM5 confortevoli anche durante lunghe sessioni di utilizzo. Disponibili in quattro misure, i tappi offrono una vestibilità ottimale e riducono al minimo i rumori ambientali. Inoltre, la texture lucida e il profilo elegante li rendono un accessorio lussuoso.

Con una batteria che garantisce fino a 24 ore di autonomia, questi auricolari sono perfetti per chi è sempre in movimento. La funzione di ricarica rapida consente di ottenere un’ora di autonomia con soli 3 minuti di carica. La connettività Bluetooth Multipoint permette di collegarli contemporaneamente a due dispositivi, rendendoli ideali per chi utilizza sia uno smartphone che un laptop.

Attualmente disponibili su Amazon a 179€, con uno sconto del 44%, gli auricolari Sony WF-1000XM5 rappresentano una scelta eccellente per chi desidera il massimo in termini di qualità audio e tecnologia avanzata.

Vedi offerta su Amazon