Doppio sconto su Blackviews Shark8! E ricevi anche gli auricolari GRATIS!

Se siete in cerca di un ottimo smartphone a meno di 200 euro, ed in più vorreste far rientrare nel vostro budget anche un paio di ottimi auricolari true wireless, allora questa è davvero l'offerta che non dovreste lasciarvi scappare! Vi segnaliamo, infatti, che grazie ad un ottimo sconto Amazon, ed all'utilizzo di due coupon, potrete portarvi a casa l'ottimo smartphone Blackview SHARK8 in combo con gli auricolari TWS AirBuds 4, al prezzo complessivo di appena 133,99€, a differenza di quello che sarebbe il prezzo complessivo dell'offerta, corrispondente alla bellezza di 249,98€!

Blackview SHARK8, chi dovrebbe acquistarlo?

Blackview SHARK8 è uno smartphone versatile e conveniente nel prezzo, caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo, e scelta ideale per chi, pur non avendo molte pretese, desidera equipaggiarsi di un dispositivo che, pur senza eccellere, si comporta molto bene in ogni campo, dalla velocità di risposta alle foto. E considerando quella che è l'offerta propostaci oggi da Amazon, non solo con un doppio sconto, ma persino con degli auricolari Blackview COMPLETAMENTE GRATIS, è ovvio che si parli di uno sconto davvero da non perdere.

Per aderire a questa ottima offerta non dovrete far altro che inserire lo smartphone nel carrello, avendo cura di selezionare una casella relativa ad un coupon (la troverete poco sotto al prezzo, direttamente sulla pagina del prodotto), che abbasserà il prezzo, già scontato, di ulteriore 35 euro. Fatto questo, dovrete poi inserire nel carrello anche gli auricolari AirBuds 4 e, prima di procedere al pagamento, inserire nell'apposita sezione del carrello il coupon "92U85Z4G", che vi permetterà di azzerare il prezzo degli auricolari. In questo modo, il totale corrisponderà al solo prezzo (lo ricordiamo: doppiamente scontato) dello smartphone, in quello che è un'affare che vi farà risparmiare oltre 100 euro!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina che Amazon sta dedicando allo sconto dello smartphone, ricordandovi che dovrete, tuttavia, visitare anche la pagina dedicata agli auricolari per poter completare il processo di acquisto. Sappiamo che il tutto è forse un po' macchinoso, ma seguendo i semplici passaggi elencati, potrete portarvi a casa quello che, indubbiamente, è uno dei migliori affari di questo gennaio 2024!

N.B. Ricorda di spuntare la casella relativa al coupon, così da poter usufruire dello sconto completo. La trovi sulla pagina prodotto, poco sotto al prezzo.



Ricorda, inoltre, che per ottenere gli auricolari GRATIS, occorrerà inserire nel carrello anche il coupon sconto "92U85Z4G".

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!