La nuova serie ROG Phone 7 è in dirittura di arrivo, pronta ad evolvere il concetto di gaming su mobile introdotto negli ultimi anni da Asus. L’azienda ha sempre puntato al top dell’hardware in circolazione per la sua gamma di prodotti ROG, al fine di garantire un esperienza di livello alto ai propri consumatori, per un esperienza di gioco senza compromessi.

Il 23 marzo 2o23 Asus Republic of Games (ROG) ha annunciato l’evento virtuale ROG Phone 7: For Those Who Dare, durante il quale verrà svelata la nuova serie di dispositivi smartphone dedicati al gaming estremo in mobilità. L’evento si svolgerà esclusivamente online e avrà luogo il 13 aprile 2023 alle ore 14:00.

Da quello che sappiamo, il nuovo ROG Phone 7, sarà dotato dell’ultimo processore di punta Qualcomm e di un sistema di raffreddamento rinnovato. In merito alle altre caratteristiche tecniche, al momento non ci è dato sapere di quali componenti sarà dotato ma conoscendo la filosofia alla base del marchio ROG sappiamo per certo che rappresenteranno il meglio disponibile in commercio, al fine di garantire un esperienza appagante per i gamers più esigenti.

Se volete seguire l’evento in streaming il 13 aprile alle ore 14:00, potete collegarvi al seguente link.

ROG Festival | Grandi offerte per festeggiare l’arrivo di ROG Phone 7!

Per festeggiare al meglio l’arrivo del nuovo ROG Phone 7, Asus ROG ha organizzato ROG Festival, un evento esclusivo con tantissime offerte settimanali che includono notebook, smartphone, accessori e moltissimi altri prodotti Asus.

Sullo shop dedicato all’iniziativa troverete tutte le offerte attive in merito ai prodotti del marchio ROG. Tra gli smartphone in sconto troviamo ROG Phone 6D equipaggiato di processore Mediatek Dimensity 9000+, 12GB di RAM e 256GB di ROM al prezzo scontato di 929,00 euro, una riduzione di ben 100,00 euro. Stesso sconto anche per il ROG Phone 6D Ultimate con 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, che passa cosi ad un prezzo di 1399,00 euro. Anche la linea di smartphone tradizionali Zenfone 9 e Zenfone 8 ha degli interessantissimi sconti in scadenza il 29 marzo. Per fare un esempio, Zenfone 8 con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna viene proposto a soli 499,00 euro anziché 699,00 euro. Di seguito un riassunto delle offerte: