Samsung, arrivano memorie UFS 4.0 speciali e ottimizzate per l'IA

Gli smartphone dotati di chipset Snapdragon 8 Gen 3 e Dimensity 9300 possono ora sfruttare la potenza dei Large Language Models (LLM) on-device, rivaleggiando con le capacità di macchine molto più grandi. Tuttavia, per addentrarsi nel mondo dell'intelligenza artificiale sui dispositivi così compatti è necessario disporre non solo di una robusta potenza di calcolo, ma anche di una notevole quantità di memoria e di spazio di archiviazione. Secondo recenti rapporti, i prossimi smartphone potrebbero necessitare di ben 20GB di RAM per supportare senza problemi i programmi legati all'IA.

Lo storage, un componente critico di questa equazione, potrebbe trovare una soluzione in un presunto aggiornamento dello standard UFS 4.0, specificamente pensato per l'ottimizzazione dell'IA. Sebbene i dettagli esatti dell'innovazione di Samsung rimangano avvolti nel mistero, gli addetti ai lavori ipotizzano che il gigante tecnologico sudcoreano potrebbe introdurre algoritmi di compressione o una programmazione specializzata all'interno della nuova iterazione UFS 4.0 per garantire che i programmi AI occupino meno spazio di archiviazione.

Secondo Yeon Seung-hoon, ricercatore senior di Omdia, dedicare oltre il 15% dello spazio di archiviazione totale di uno smartphone è essenziale per l'efficienza delle operazioni di IA, le quali comprendono i processi di apprendimento e di inferenza. Questo potrebbe potenzialmente spingere gli smartphone Android di punta a offrire varianti di storage da 512GB come standard, un salto considerevole rispetto all'attuale base di 256GB.

L'industria suggerisce che l'imminente serie Galaxy S24 di Samsung potrebbe essere il portabandiera di questo aggiornamento delle memorie UFS 4.0. Le recenti registrazioni dei marchi "AI Phone" e "AI Smartphone" da parte di Samsung alimentano ulteriormente le speculazioni sull'impegno dell'azienda a integrare funzioni AI avanzate nei propri dispositivi.

Tuttavia, è fondamentale prendere queste indiscrezioni con le pinze fino a quando non si riceverà una conferma ufficiale da parte dell'azienda sudcoreana. Se effettivamente una nuova versione di UFS 4.0 è all'orizzonte, i dettagli dovrebbero emergere a breve attraverso un comunicato stampa ufficiale.