Samsung Bright Night: una modalità foto notturna per Galaxy S10?

Stando alle ultime indiscrezioni raccolte dai ragazzi di xda-developers, anche Samsung starebbe pensando ad una modalità foto notturna per Galaxy S10. Sulla scia di quello che è accaduto con la Night Mode di Huawei P20 Pro e Night Sight di Google, anche l’azienda sudcoreana potrebbe seguire questa strada.

Lo staff di xda-developers, decodificando l’ultima versione dell’app dedicata alla fotocamera per Android Pie, ha scoperto appunto che il colosso coreano sta lavorando all’implementazione di una nuova funzionalità in stile Night Sight che, in questa occasione, verrebbe denominata Bright Night.

Samsung, in questo caso arriverebbe dopo altri grandi player che hanno scelto di dedicare una modalità specifica per le gli scatti fotografici in notturna. Oltre alle già citate Huawei e Google, Oneplus ha scelto di denominare questa apprezzatissima funzione “Nightscape”, Xiaomi la chiama “Notturno” mentre Honor ha deciso di battezzarla “Modalità Super Bright”.

Non vi sono ulteriori informazioni in merito a quando realmente la funzionalità venga resa disponibile ma è molto probabile che Samsung spinga sull’acceleratore in occasione del lancio di Galaxy S10. Non è da escludere inoltre un approdo della nuova modalità anche per altri device dell’azienda coreana, Note 9 e S9 su tutti.