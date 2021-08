E se il prossimo Samsung Galaxy Z Fold fosse così?

Se in questo momento foste all’IMID 2021 (International Meeting for Information Displays) vi scontrereste con un nuovo prototipo pieghevole di Samsung dotato di ben 2 pieghe.

Attualmente l’azienda si è concentrata nel creare e migliorare smartphone pieghevoli a una piega (i più recenti sono Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3) ma nel futuro foldable che ormai è ufficialmente iniziato, nessun vieta a Samsung di creare un smartphone con due o più pieghe.

Come fu per i primi che Huawei e Samsung portarono al MWC 2017, anche questo è protetto dietro una teca inaccessibile al pubblico. Al momento non si può usare ma è chiara la volontà di Samsung di adempiere al ruolo di punto di riferimento per quanto concerne la tecnologia pieghevole presente e futura.

Il display è dotato di una diagonale da 7,2 pollici e ovviamente a tecnologia OLED. Una fotocamera con vari sensori è posta sulla parte sinistra ma, essendo un prototipo, questo potrebbe variare. Stesso discorso con le fotocamere frontali che, forti di essere posizionate sotto al pannello, potranno essere inserite in punti strategici.

Per quanto riguarda le pieghe, Samsung parla di “multipiega” e quindi ciò permetterà di aprirlo sia verso l’interno che vero l’esterno, andando oltre al concetto a libro che possiamo apprezzare oggi.

È chiaro che la produttività di un prodotto del genere sarebbe ancora più avanzata di quella offerta oggi dalla famiglia Galaxy Z Fold, lo spazio per la visualizzazione di contenuti non gli manca di certo.

Come per l’arrivo del primo pieghevole dell’azienda coreana, ci vorranno anni per vedere in commercio tale dispositivo. È ovvio che ora ci sorprende sicuramente meno di quanto ci sorprese nel 2017 vedere uno smartphone che si piegava tra le mani.