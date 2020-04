Svelato il design di Samsung Galaxy A21?

Il leaker Evan Blass ha appena diffuso delle indiscrezioni dedicate al design di Samsung Galaxy A21, un nuovo dispositivo entry-level. L’esperto ha pubblicato una gif che mostra l’intero ipotetico corpo dello smartphone, grazie a una rotazione.

Pur non essendo ufficiale, pensiamo che possa trattarsi di un’ipotesi concreta. Evan Blass si è infatti più volte rivelato come una fonte molto attendibile e i rumor concordano con i dettagli che girano sul web già da un po’. Il display scelto dovrebbe essere Infinity-O, quindi con la camera frontale contenuta in un foro. Le cornici sono state ridotte rispetto al predecessore.

Altra miglioria rispetto al modello lanciato l’anno scorso dovrebbe essere il comparto fotografico: nel retro potrebbero prendere posto ben quattro sensori. In basso possiamo trovare, oltre al connettore, un ingresso jack da 3,5 mm. Nei bordi troviamo invece i tasti per regolare il volume e quello per lo spegnimento e accensione.

Gli altri dettagli non sono ancora noti. Secondo precedenti indiscrezioni, potrebbe esserci sotto la scocca il SoC MediaTek Helio P35 (lo stesso di Oppo A12), 3 GB di RAM e 64 GB di ROM. Sconosciuto il prezzo, così come anche la data di lancio.