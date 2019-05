Samsung Galaxy A70s sarà lo smartphone con fotocamera da 64 MP?

Il nuovo sensore fotografico da 64 MP di Samsung potrebbe fare il suo debutto a bordo del Galaxy A70s secondo alcune fonti sudcoreane.

Gli smartphone con fotocamera da 64 MP sono in arrivo. All’inizio di questo mese Samsung ha annunciato il nuovo sensore ISOCELL Bright GW1 che entrerà a essere sfruttato nella seconda metà del 2019. In quello stesso momento, si era ipotizzato che potesse essere integrato nel prossimo top di gamma Galaxy Note 10, ma a quanto farà il suo debutto con Galaxy A70s.

L’indiscrezione – proveniente dal coreano ET News che cita fonti industriali – è avvalorata anche dall’affermazione di Ice Universe il quale ha spento gli entusiasmi sottolineando sin da subito che la novità non sarebbe arrivata con Note 10 ma con un altro smartphone. D’altronde, Samsung sta ponendo particolare attenzione alle sue proposte di fascia media nella speranza di ritagliarsi una posizione in un mercato dominato dai marchi cinesi. Pensiamo, per esempio, al display Infinity-O visto per la prima volta su Galaxy A8s o alle quattro fotocamere del Galaxy A9 2018.

Il Galaxy A70s dovrebbe essere una versione aggiornata dell’attuale A70 e l’arrivo è previsto per la seconda metà dell’anno. ISOCELL Bright GW1 è un sensore in cui ogni singolo pixel ha una dimensione pari a 0,8 μm e come i sensori da 48 MP sfrutterà la tecnologia del pixel binning realizzando immagini da 16 MP. Purtroppo, il rapporto non fornisce maggiori dettagli. Resta, inoltre, da capire se arriverà prima o dopo il Note 10. Quest’ultimo dovrebbe arrivare in ben quattro varianti, di cui due con supporto 5G come abbiamo avuto modo di raccontarvi in altri articoli.

Ancora una volta, la sfida sembra essere tutta sulle performance del comparto fotografico, un aspetto che sta diventando fondamentale anche nella fascia media e bassa del mercato. Staremo a vedere se sarà proprio la fotocamera a fare la differenza in questi segmenti.