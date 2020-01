Samsung Galaxy S10 Lite, Note10 Lite, A71 e A51 sono stati ufficialmente annunciati

Il 2020 sembrerebbe essere sempre più intenso per Samsung: annunciati oggi i prezzi, le date del lancio e le specifiche tecniche di Galaxy S10 Lite, Galaxy Note10 Lite, Galaxy A71 e Galaxy A51. Questi dispositivi sono stati diverse volte protagonisti di indiscrezioni non ufficiali. Oggi, invece, abbiamo l’ufficialità direttamente da parte del produttore.

Iniziamo con due device di fascia alta, ovvero Samsung Galaxy S10 Lite e Galaxy Note 10 Lite. Entrambi i prodotti presentano tutte quelle tecnologie che hanno contribuito al successo dei top di gamma del 2019, ma con alcune modifiche. In particolare, gli smartphone offriranno:

Entrambi gli smartphone offrono un display Infinity-O da 6,7 pollici, che assicura un’esperienza coinvolgente. Le batterie incluse saranno da ben 4.500 mAh.

I dispositivi Galaxy S e Galaxy Note riscuotono da 10 anni un enorme successo in tutto il mondo. Questi prodotti sono la dimostrazione del nostro continuo impegno per offrire innovazioni da leader di settore, in termini di prestazioni, potenza, intelligenza e servizi. Galaxy S10 Lite e Galaxy Note10 Lite renderanno disponibili queste caratteristiche premium essenziali per chi desidera sperimentare il meglio di Samsung Galaxy.