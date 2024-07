Samsung Galaxy Buds3 e Buds3 Pro: cambia tutto, c'è persino una striscia LED!

Samsung ha svelato la sua ultima innovazione nel campo degli auricolari wireless: la serie Galaxy Buds3. Con l'introduzione dei Galaxy Buds3 e Galaxy Buds3 Pro, l'azienda sudcoreana mira a rivoluzionare l'esperienza di ascolto e comunicazione grazie all'integrazione avanzata dell'intelligenza artificiale (AI). Questi nuovi auricolari promettono di offrire un suono di alta qualità, una vestibilità confortevole per tutti e una serie di funzionalità intelligenti che migliorano la quotidianità degli utenti.

La serie Galaxy Buds3 sfrutta la potenza della Galaxy AI per offrire un'esperienza di comunicazione e ascolto superiore. Una delle caratteristiche più innovative è la funzione Interprete che, quando abbinata a dispositivi come Galaxy Z Fold6 o Galaxy Z Flip6, consente di tradurre una lingua straniera direttamente negli auricolari. Questa funzione vuole eliminare le barriere linguistiche, facilitando l'apprendimento e la comprensione in tempo reale.

Inoltre, i Galaxy Buds3 permettono di controllare diverse funzioni tramite semplici comandi vocali, rendendo possibile la riproduzione o l'interruzione della musica senza dover toccare fisicamente il dispositivo. Questa interazione vocale si aggiunge all’ottimizzazione intelligente del suono, che avviene in tempo reale grazie ai microfoni interni ed esterni degli auricolari. La qualità della cancellazione attiva del rumore (ANC) viene migliorata attraverso l’equalizzazione adattiva, offrendo un'esperienza d'ascolto impeccabile.

I Galaxy Buds3 Pro sono equipaggiati con hardware all'avanguardia, inclusi altoparlanti a due vie migliorati e tweeter planari che garantiscono una riproduzione sonora sofisticata e precisa. Grazie ai doppi amplificatori, gli utenti possono godere di un suono cristallino anche in movimento. La serie supporta anche una frequenza di campionamento raddoppiata con codec SSC, consentendo di ascoltare qualsiasi sorgente audio ad alta risoluzione.

Questa qualità sonora si riflette anche nelle chiamate, grazie a un modello pre-addestrato basato sull'apprendimento automatico. Gli auricolari sono in grado di ripristinare la voce originale dell'interlocutore in ambienti rumorosi, garantendo chiamate ricche e naturali, simili a quelle di alta qualità degli smartphone.

La serie Galaxy Buds3 presenta un design innovativo e moderno, frutto di una raccolta di dati statistici che assicurano una vestibilità ottimale. Il design a lama riflette l'identità iconica di Galaxy Buds, rivolgendosi ai consumatori attenti allo stile. L'integrazione di luci LED e un'interfaccia touch intuitiva permettono di controllare il dispositivo semplicemente toccandolo o sfiorandolo.

I Galaxy Buds3 e Buds3 Pro offrono due opzioni di design per diverse esigenze d'uso. I Galaxy Buds3 Pro, con vestibilità in-ear, sono ideali per chi cerca un suono coinvolgente, mentre i Galaxy Buds3, con vestibilità open-type, sono perfetti per chi desidera utilizzare il dispositivo per lunghi periodi in diverse situazioni.

Per offrire un'esperienza audio senza interruzioni, i Galaxy Buds3 Pro raccolgono e identificano costantemente il suono circostante, regolando automaticamente il livello ottimale di rumore e suono tramite il controllo disturbi adattivo, il rilevamento degli allarmi e il rilevamento vocale. Questo elimina la necessità di regolazioni manuali, offrendo maggiore comodità e un ascolto perfetto in qualsiasi ambiente.

Specifiche tecniche

Colori Silver, White Dimensioni Auricolare: 18,1 x 20,4 x 31,9 mm Custodia di ricarica: 58,9 x 48,7 x 24,4 mm Auricolare: 18,1 x 19,8 x 33,2 mm Custodia di ricarica: 58,9 x 48,7 x 24,4 mm Peso Auricolare: 4,7g Custodia di ricarica: 46,5g Auricolare: 5,4g Custodia di ricarica: 46,5g Altoparlanti A 1 via: dinamico da 11mm A due vie: dinamico da 10,5mm + planare da 6,1mm Microfono 3 microfoni + VPU Qualità audio UHQ Hi-Fi a 24 bit Audio a 360 gradi con multicanale diretto ANC & Suono Ambiente ANC ANC Suono ambientale Rilevamento della voce Capacità della batteria Auricolare: 48mAh Custodia di ricarica: 515mAh Auricolare: 53mAh Custodia di ricarica: 515mAh Tempo di riproduzione Fino a 5 ore / Totale fino a 24 ore (ANC on) Fino a 6 ore / Totale fino a 30 ore (ANC disattivato) Fino a 6 ore / Totale fino a 26 ore (ANC on) Fino a 7 ore / Totale fino a 30 ore (ANC disattivato) Tempo di conversazione Fino a 3,5 ore / Totale fino a 18 ore (ANC attivato) Fino a 4 ore / Totale fino a 20 ore (ANC disattivato) Fino a 4,5 ore / Totale fino a 20 ore (ANC attivato) Fino a 5 ore / Totale fino a 22 ore (ANC disattivato) Connettività Bluetooth 5.4, commutazione automatica Codec: SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (proprietario Samsung) AAC, SBC Sensori Unità di raccolta vocale (VPU), Force & Touch (Swipe), SWIR, Accelerometro, Sensore Hall Compatibilità Android 10 o superiore con più di 1,5 GB di memoria Resistenza all’acqua IP57, solo auricolari

Prezzi e disponibilità

I nuovi Galaxy Buds3 saranno disponibili sul mercato italiano al prezzo di 179 euro, mentre i Galaxy Buds3 Pro saranno acquistabili al prezzo di 249 euro. Entrambi i modelli saranno disponibili in due eleganti colori: Silver e White.