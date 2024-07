Samsung Galaxy Z Flip6 è ufficiale, il pieghevole tascabile migliora grazie a Galaxy AI

In occasione dell’evento Galaxy Unpacked, tenutosi oggi a Parigi, Samsung ha annunciato il nuovo Galaxy Z Flip6, insieme al tanto atteso Galaxy Z Fold6 e ai wearable Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds3, Galaxy Buds3 Pro.

Questo evento ha segnato un nuovo capitolo per Samsung, che continua a innovare nel settore degli smartphone pieghevoli e, soprattutto, nel campo dell'intelligenza artificiale per il settore mobile.

Dopo aver introdotto, durante l’evento di lancio della serie S24, Galaxy AI, è ora giunto il momento, con la serie Galaxy Z, di portare avanti la visione dell’azienda sfruttando le potenzialità offerte dai foldable. Grazie alla modalità Flex, e alle possibilità offerte dall’ampio display di Galaxy Z Flip6, le funzioni dedicate alla IA vengono massimizzate ed espanse in direzioni inedite, offrendo agli utenti nuove possibilità in termini di comunicazione, produttività e creatività.

Venendo al Galaxy Z Flip6, si tratta del Flip più sottile e leggero di sempre, con un design elegante e simmetrico. Il Galaxy Z Flip6 presenta una struttura rinforzata e una cerniera a doppio binario per una maggiore resistenza alle cadute e all’usura, grazie all'Armor Aluminium. Inoltre, gli impatti e gli urti vengono dispersi nella struttura del Flip6, rendendolo molto più resistente rispetto al passato. A garantire la giusta resistenza ai graffi, infine, ci pensa il Gorilla Glass Victus 2.

Oltre ad essere affidabile, Galaxy Z Flip6 è anche altamente performante. Sia il Galaxy Z Fold6, che il Galaxy Z Flip6, sono dotati infatti dello Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, il processore mobile Snapdragon più avanzato di sempre che combina le migliori prestazioni di CPU, GPU e NPU.

Il processore è ottimizzato per l’IA e offre prestazioni da top di gamma in praticamente ogni situazione. Per garantire delle performance sempre al top, Galaxy Z Flip6 ha subito un importante aggiornamento: Samsung, difatti, ha introdotto per la prima volta nella serie Z Flip una vapor chamber, pensata per mantenere sempre basse le temperature e non far decadere mai le performance.

Galaxy Z Flip6 è da sempre un device ottimizzato per l’utilizzo in movimento, motivo per il quale Samsung ha voluto introdurre delle nuove funzionalità legate al display esterno.

La Flex Window AMOLED da 3,4 pollici, difatti, è stata migliorata ulteriormente, consentendo funzioni assistite dall’intelligenza artificiale che permettono di facilitare le operazioni più comuni senza dover aprire il dispositivo. Ora è possibile rispondere ai messaggi con delle “risposte suggerite” (una funzione che analizza gli ultimi messaggi per suggerire una risposta personalizzata e garantire una comunicazione rapida).

Flex Window, inoltre, fornisce l’accesso agli aggiornamenti e alle notifiche di Samsung Health e consente di gestire i brani che si desidera ascoltare sul widget musicale. Inoltre, si possono ora controllare più widget contemporaneamente, rendendo molto più malleabile, e versatile, l’esperienza offerta dalla Flex Window.

Non sarebbe un Flip se non mettesse a disposizione dell’utente tante opzioni di personalizzazione del dispositivo e infatti Z Flip6 introduce ambiente foto, una funzionalità potenziata dall’intelligenza artificiale, la quale permette a uno sfondo di cambiare in tempo reale, in base all’ora del giorno e alle condizioni meteorologiche.

È inoltre possibile creare facilmente un’immagine coordinata con il tema del telefono, grazie a una gestione intelligente della disposizione delle icone a schermo che suggerisce all’utente dove spostare i vari elementi per far risaltare l’immagine di sfondo.

Immagine 2 di 3

Immagine 3 di 3

Immagine 1 di 3

Per quanto riguarda il comparto fotografico, FlexCam continua a offrire un’esperienza versatile e creativa, la quale grazie al nuovo zoom automatico, permette di trovare automaticamente l’inquadratura migliore per lo scatto, rilevando il soggetto e ingrandendo, o rimpicciolendo, l’immagine, senza bisogno di usare le mani.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, i nuovi sensori grandangolare da 50MP e ultragrandangolare da 12MP offrono un’esperienza fotografica da top di gamma. Il nuovo sensore da 50 MP supporta lo zoom ottico 2x per foto prive di rumore: al contempo zoom AI garantisce un’ingrandimento digitale fino a 10x, supportato dall’IA per evitare sgranature e rendere più dettagliate le foto.

La Nightography, che ora supporta i video in HDR, consente inoltre di catturare video più luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione, infine l’intero comparto fotografico di Z Flip6 si interfaccia con le app social più diffuse. Nightography, per esempio, sarà utilizzabile nativamente all’interno di Instagram, in maniera tale da poter realizzare stories, e scatti, in ambienti poco illuminati, sfruttando la tecnologia del Flip6 direttamente dall’app, rendendo più rapida e snella ogni operazione di condivisione.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Specifiche tecniche di Samsung Galaxy Z Flip6

Display Schermo principale FHD+ da 6,7 pollici Dynamic AMOLED 2X Frequenza di aggiornamento adattiva 1Hz - 120Hz Display Infinity Flex (2640 x 1080 pixeel, 22:9) Schermo esterno Display Super AMOLED da 3,4 pollici a 60Hz Dimensioni: 720 x 748 pixel 306 PPI Dimensioni e peso Chiuso 71,9 x 85,1 x 14,9mm Aperto 71,9 x 165,1 x 6,9mm Peso 187g Fotocamera Fotocamera anteriore Fotocamera selfie da 10MP f/2.2, Dimensione pixel: 1,22μm, FOV 85° Doppia fotocamera posteriore Fotocamera ultra-grandangolare da 12MP f/2.2, Dimensione pixel: 1,12μm, FOV 123° Fotocamera grandangolare da 50MP Dual Pixel AF, OIS, f/1.8, Dimensione pixel: 1,0μm, FOV 85° Processore Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform for Galaxy Memoria e archiviazione 12GB di RAM con 512GB di memoria interna 12GB di RAM con 256GB di memoria interna Batteria 4.000mAh Ricarica Ricarica cablata: fino al 50% di carica in circa 30 minuti con adattatore da 25W e cavo USB-C da 3A Ricarica wireless rapida 2.0 Condivisione batteria senza fili Resistenza all’acqua IP48 Sistema operativo Android 14 One UI 6.1.1 Rete e connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Sensori Lettore di impronte digitali capacitivo (laterale), accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità, sensore di luminosità Sicurezza Samsung Knox con Samsung Knox Vault SIM Card Una Nano SIM e Multi eSIM Colori Silver Shadow, Yellow, Blue, Mint [Esclusiva Samsung.com] Crafted Black, White, Peach

Prezzi, disponibilità e promozioni

Galaxy Z Flip6 è disponibile a partire da oggi, 10 luglio, nelle colorazioni Silver Shadow, Yellow, Blue e Mint. Come da tradizione, sul Samsung Shop Online, saranno disponibili altre tre colorazioni esclusive: Crafted Black, White e Peach.

Galaxy Z Flip6 è in vendita nelle seguenti configurazioni: 12 GB + 512GB ad un prezzo consigliato di €1.399 e 12GB + 256GB ad un prezzo consigliato di €1.279. Infine, acquistando un Galaxy Z Flip6, su Samsung.com dal 10 luglio 2024 al 23 luglio incluso, è possibile avere una super valutazione del proprio dispositivo usato, ottenendo fino a €780 di valutazione, €100 di sconto sul proprio carrello e 12 mesi di protezione gratuita Samsung Care+ per una copertura completa dei danni accidentali.