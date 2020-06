Samsung Galaxy Fold 2: cornici ridotte e display interno decisamente più grande

Sono emerse nuove informazioni a riguardo del prossimo Samsung Galaxy Fold attraverso alcuni post pubblicati dal noto tipster Ice Universe sul social network Twitter. Uno degli aspetti più interessanti è quello legato al display interno che potrebbe raggiungere i 7,7 pollici. Il Galaxy Fold 2 potrebbe poi avere anche uno spessore molto ridotto, pari a soli 3,8 mm. Il foro della fotocamera del display, invece, presenterebbe un diametro di 4,8 mm.

In queste settimane, sono già emerse molte informazioni a riguardo del prossimo Galaxy Fold 2 ed alcuni rapporti hanno fornito informazioni contrastanti sulle dimensioni effettive che caratterizzeranno il display interno. Ad ogni modo, si fanno sempre più ricorrenti le voci che vedrebbero il nuovo foldable disporre di un pannello tra i 7,5 e 7,7 pollici. Allo stesso tempo, il display esterno raggiungerebbe i 6,2 pollici, con cornici molto ridotte rispetto alla precedente generazione. Il Galaxy Fold 2 potrebbe disporre poi di un display con frequenza di aggiornamento pari a 120Hz mentre quello esterno raggiungerebbe i classici 60Hz.

Così come abbiamo visto sul Galaxy Z Flip, un’altra novità dovrebbe riguardare l’utilizzo di un vetro UTG (Ultra Thin Glass) a protezione del display interno, in grado di offrire una resistenza maggiore, con il display esterno che invece potrebbe montare un vetro Gorilla Glass in versione 5 o 6. Rispetto a quanto detto in passato, il Galaxy Fold 2 non disporrebbe della S-Pen, molto probabilmente a causa dell’hardware poco adeguato, in particolare per le limitazioni legate al display, differente dai pannelli tradizionali. Il Galaxy Fold 2 sarà probabilmente alimentato da un SoC top di gamma come lo Snapdragon 865 o addirittura dall’865+, unito ad importanti miglioramenti al quantitativo di RAM e di memoria interna.

Non restano invece molti dubbi sulla possibile data di presentazione, si fanno infatti sempre più importanti le voci che vedrebbero il suo annuncio nel corso dell’evento dedicato ai nuovi Galaxy Note 20 che, salvo colpi di scena, dovrebbe tenersi il prossimo 5 giugno. In questa data potrebbe vedere la luce anche l’altro pieghevole, il Galazy Z Flip in versione 5G.