Samsung Galaxy Fold 2: nuove immagini anticipano il design

Secondo alcune indiscrezioni, Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe non essere provvisto di un notch, bensì di un foro. Questa informazione, se confermata, anticiperebbe un’importante novità rispetto al predecessore (attualmente disponibile su Amazon). Il nuovo smartphone flessibile potrebbe essere svelato già il prossimo settembre, secondo alcuni rumor.

Ice Universe, un leaker molto attendibile, ha appena pubblicato due immagini non ufficiali dedicate all’ipotetico design del dispositivo. Il materiale diffuso potrebbe confermare il display ampio e la scelta di un foro, in cui sarebbe collocato il sensore fotografico. Secondo l’indiscrezione, la fotocamera frontale potrebbe essere collocata nella parte centrale della metà destra dello schermo.

Una scelta che potrebbe non convincere molti utenti, ma che è giustificata dalla collocazione degli altri componenti. Infatti, l’azienda non potrebbe spostare a destra ulteriormente la fotocamera per evitare eventuali problemi con il modulo fotografico posteriore.

Precedenti indiscrezioni avevano ipotizzato che Samsung Galaxy Fold 2 potrebbe contare su un display più ampio rispetto a quella della precedente generazione: 7,7 pollici. Inoltre, le cornici dello smartphone potrebbero essere ancora più sottili, così da non incrementare le dimensioni del dispositivo.