Samsung Galaxy Fold, un’unità in test presenta nuovamente problemi al display

L'unità in questione del Samsung Galaxy Fold ha mostrato una chiazza multicolore sullo schermo dopo appena 27 ore di utilizzo.

Galaxy Fold continua a far discutere. Il primo smartphone pieghevole di Samsung è infatti protagonista oggi di un nuovo piccolo caso, decisamente differente rispetto a quelli degli scorsi mesi, ma che potrebbe ugualmente rappresentare un campanello d’allarme: un’unità inviata in test al noto portale TechCrunch ha mostrato problemi al display dopo appena 27 ore di utilizzo.

Chiariamo innanzitutto un aspetto. L’unità in questione è già di “seconda generazione”, vale a dire è un Galaxy Fold su cui Samsung ha già apportato tutti i correttivi di natura costruttiva seguiti ai problemi riscontrati nei primi test. La criticità evidenziata da Brian Heater di TechCrunch riguarda un chiazza multicolore comparsa al centro del display, esattamente nel punto in cui il pannello si ripiega.

Credit Image – TechCrunch

Heater non è certo della causa che ha portato alla comparsa di questa chiazza. Ipotizza che la cosa possa essere scaturita dalla pressione esercitata sul display del Galaxy Fold quando era richiuso. Per adesso però è difficile poter avere certezza sulla cosa, ancora perché, come già detto in apertura, si tratta di un caso differente rispetto a quelli di qualche mese fa: all’epoca si tratta di diverse unità coinvolte, qui di una soltanto.

Samsung ha comunque già commentato la questione, ricordando come i possessori del Galaxy Fold “siano invitati a leggere le istruzioni per averne cura inserite nella confezione e nel manuale del prodotto disponibile online”. Insomma, appare evidente come, allo stato attuale, gli smartphone pieghevoli richiedano un’attenzione media nell’utilizzo decisamente superiore rispetto ai classici smartphone.

Credit Image – TechCrunch

Attendiamo comunque sviluppi in merito al criticità evidenziata da TechCrunch. Non è escluso che la stessa Samsung possa richiamare l’unità per ulteriori analisi. Nel frattempo, la commercializzazione del Galaxy Fold entrerà nel vivo nelle prossime settimane, dopo essere stato messo in vendita in Corea del Sud a inizio settembre.