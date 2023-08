One UI 5.1.1 è la nuova versione dell’interfaccia utente personalizzata di Samsung per i suoi dispositivi Android, la quale ha debuttato a bordo dei nuovissimi Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5. L’aggiornamento sarà disponibile a partire dal 14 agosto per moltissimi modelli di smartphone e tablet Samsung. Gli smartwatch Galaxy Watch4 e Galaxy Watch5 si aggiorneranno alla One UI Watch 5, già vista sui nuovi Galaxy Watch6 da poco annunciati.

Mentre i prodotti più recenti di fascia alta si aggiorneranno puntuali già il 14 agosto, altri dovranno aspettare ancora qualche giorno o settimana in quanto il rilascio dell’aggiornamento sarà graduale. Di seguito trovate delle tabelle riassuntive che contengono tutti i modelli che verranno aggiornati (sono davvero tanti!) e anche la data o il periodo preciso in cui verrà rilasciato l’aggiornamento alla One UI 5.1.1 basata su Android 13.

Per le serie di prodotti Galaxy Z Flip, Galaxy Z Fold, Galaxy Tab e Galaxy Watch Samsung ha anche rilasciato un changelog ufficiale contenente tutte le novità e i miglioramenti in arrivo per la relativa categoria. Per le serie Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy A e Galaxy M non abbiamo a disposizione una lista dettagliata, ma possiamo immaginare che le novità siano molto simili a quelle degli altri prodotti.

Per verificare la disponibilità dell’aggiornamento, basta andare in Impostazioni, selezionare Aggiornamento software e poi su Scarica e installa. L’aggiornamento potrebbe richiedere alcuni minuti e richiedere il riavvio del dispositivo. Si consiglia sempre di effettuare un backup dei dati prima di procedere con l’installazione.

Samsung Galaxy Z Fold/Flip

Quali modelli saranno aggiornati?

Nome smartphone Modello Data/periodo di aggiornamento Galaxy Z Fold 5G SM-F900F Non verrà aggiornato Galaxy Z Flip SM-F700F 24/8/2023 Galaxy Z Flip 5G SM-F707B 24/8/2023 Galaxy Z Fold2 5G SM-F916B 28/8/2023 Galaxy Z Flip 3 5G SM-F711B 21/08/2023 Galaxy Z Flip4 SM-F721B 14/08/2023 Galaxy Z Fold3 5G SM-F926B 21/08/2023 Galaxy Z Fold4 SM-F936B 14/08/2023

Cosa cambia?

Di seguito riportiamo i changelog ufficiali rilasciato da Samsung in occasione dell’annuncio del nuovo aggiornamento per la serie Z Fold e Z Flip.

Serie Z Fold:

Multitasking Migliori anteprime delle applicazioni nella schermata Recenti : Adesso la schermata Recenti mostra le applicazioni così come appariranno una volta avviate. Puoi scoprire facilmente se un’applicazione è aperta in schermo diviso, schermo intero o come popup.

: Adesso la schermata Recenti mostra le applicazioni così come appariranno una volta avviate. Puoi scoprire facilmente se un’applicazione è aperta in schermo diviso, schermo intero o come popup. Passa facilmente dalla vista popup allo schermo diviso : Tieni premuta la barra in cima alla finestra popup e trascina l’applicazione sul lato dello schermo dove vuoi che venga mostrata.

: Tieni premuta la barra in cima alla finestra popup e trascina l’applicazione sul lato dello schermo dove vuoi che venga mostrata. Ripristina i popup spostati all’estremità dello schermo : Trascina un’applicazione in visualizzazione popup sull’estremità dello schermo per spostarla fuori dalla visualizzazione. Quando ne avrai nuovamente bisogno, tocca in qualsiasi punto del popup per riportarla nella posizione originale.

: Trascina un’applicazione in visualizzazione popup sull’estremità dello schermo per spostarla fuori dalla visualizzazione. Quando ne avrai nuovamente bisogno, tocca in qualsiasi punto del popup per riportarla nella posizione originale. Controlla le applicazioni ridotte a icona con la S Pen : Passa la tua S Pen sull’icona di un’applicazione mobile per vedere come apparirà all’avvio. Barra delle attività Applicazioni più recenti : Adesso puoi scegliere quante Applicazioni utilizzate di recente mostrare nella Barra delle attività (fino a 4).

: Adesso puoi scegliere quante Applicazioni utilizzate di recente mostrare nella Barra delle attività (fino a 4). Navigazione più facile : Quando vengono mostrate meno di 8 icone nella Barra delle attività, l’area di navigazione si ridimensionerà automaticamente per offrirti più spazio per i pulsanti di navigazione. Modalità Flex Usa il Pannello modalità Flex con più applicazioni : Ora è possibile utilizzare più applicazioni con il Pannello modalità Flex. Una volta attivato il Pannello modalità Flex, ti basta tenere il telefono verso l’alto e toccare il pulsante che appare nella barra di navigazione.

: Ora è possibile utilizzare più applicazioni con il Pannello modalità Flex. Una volta attivato il Pannello modalità Flex, ti basta tenere il telefono verso l’alto e toccare il pulsante che appare nella barra di navigazione. Controller multimediali migliorati : Adesso sul Pannello modalità Flex sono disponibili i pulsanti per andare avanti o indietro di 10 secondi. Se tocchi la barra temporale, ti verrà mostrato il secondo esatto che selezionerai per aiutarti a trovare con precisione il momento che desideri.

: Adesso sul Pannello modalità Flex sono disponibili i pulsanti per andare avanti o indietro di 10 secondi. Se tocchi la barra temporale, ti verrà mostrato il secondo esatto che selezionerai per aiutarti a trovare con precisione il momento che desideri. Personalizza la barra degli strumenti : Crea il tuo layout personale per accedere rapidamente a funzioni quali Visualizzazione a schermo diviso, Acquisizione schermata e altro ancora. Tocca e tieni premuta un’icona sulla barra degli strumenti del Pannello modalità Flex per riordinare le icone oppure inserirle o rimuoverle dalla barra degli strumenti. Quick Share Condividi con i contatti : Adesso puoi inviare file ai tuoi contatti in qualsiasi momento, anche se non si trovano nelle vicinanze.

: Adesso puoi inviare file ai tuoi contatti in qualsiasi momento, anche se non si trovano nelle vicinanze. Condivisione file in privato : Proteggi i contenuti privati durante la condivisione. Puoi impostare date di scadenza per i file che invii, annullarne la condivisione in qualsiasi momento ed evitare che i destinatari li salvino o li ricondividano. Samsung Health Guida al sonno migliorata : Nuovi contenuti di guida e layout per controllare più facilmente i progressi e creare abitudini di sonno migliori. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva)

: Nuovi contenuti di guida e layout per controllare più facilmente i progressi e creare abitudini di sonno migliori. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva) Dati sul sonno più significativi : È stato migliorato il layout schermata e sono state aggiunte spiegazioni per facilitare il controllo e la comprensione di ciascun fattore del sonno. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva)

: È stato migliorato il layout schermata e sono state aggiunte spiegazioni per facilitare il controllo e la comprensione di ciascun fattore del sonno. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva) Misura la temperatura della tua pelle durante il sonno : Scopri come cambia la temperatura della tua pelle nel corso della notte per aiutarti a creare un ambiente di sonno più confortevole. (Richiede Galaxy Watch5 o versione successiva)

: Scopri come cambia la temperatura della tua pelle nel corso della notte per aiutarti a creare un ambiente di sonno più confortevole. (Richiede Galaxy Watch5 o versione successiva) Riepiloghi di allenamento migliori : I nuovi riepiloghi di allenamento ti aiutano a concentrarti sulle informazioni più rilevanti del tuo esercizio.

: I nuovi riepiloghi di allenamento ti aiutano a concentrarti sulle informazioni più rilevanti del tuo esercizio. Non perdere di vista i tuoi obiettivi personali per raggiungerli : Premi, badge e migliori risultati personali sono stati migliorati per motivarti e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute. Camera e Galleria Maggiori opzioni di stile di data e ora per le filigrane : Personalizza la data e l’ora separatamente con più opzioni di stile per ottenere l’aspetto perfetto per la tua filigrana.

: Personalizza la data e l’ora separatamente con più opzioni di stile per ottenere l’aspetto perfetto per la tua filigrana. Layout della Modalità Flex migliorato per modalità Pro : Quando pieghi il tuo telefono in verticale, le impostazioni manuali delle modalità Pro e Video Pro appariranno in fondo alla schermata, così potrai controllare comodamente i valori ISO, la velocità dell’otturatore e altre impostazioni.

: Quando pieghi il tuo telefono in verticale, le impostazioni manuali delle modalità Pro e Video Pro appariranno in fondo alla schermata, così potrai controllare comodamente i valori ISO, la velocità dell’otturatore e altre impostazioni. Seleziona diverse immagini nella visualizzazione Cattura : Quando usi la visualizzazione Cattura nella schermata principale, ora puoi selezionare diverse immagini tenendole premute. Una volta selezionate, puoi condividerle o eliminarle tutte contemporaneamente.

: Quando usi la visualizzazione Cattura nella schermata principale, ora puoi selezionare diverse immagini tenendole premute. Una volta selezionate, puoi condividerle o eliminarle tutte contemporaneamente. Anteprime di rimasterizzazione migliorate : Adesso le immagini di anteprima vengono mostrate sotto l’immagine che stai rimasterizzando. Tocca una miniatura per confrontare l’immagine rimasterizzata con l’originale con una visualizzazione più ampia.

: Adesso le immagini di anteprima vengono mostrate sotto l’immagine che stai rimasterizzando. Tocca una miniatura per confrontare l’immagine rimasterizzata con l’originale con una visualizzazione più ampia. Applica gli effetti in modo più facile : I filtri e gli effetti tonali della Galleria adesso utilizzano un quadrante invece di un cursore consentendoti di effettuare le regolazioni in modo più preciso e semplice con una sola mano.

: I filtri e gli effetti tonali della Galleria adesso utilizzano un quadrante invece di un cursore consentendoti di effettuare le regolazioni in modo più preciso e semplice con una sola mano. Copia e incolla gli effetti : Adesso puoi copiare e incollare filtri e toni da un’immagine che hai modificato a un’altra. Ulteriori modifiche Trascina e rilascia con due mani : Trascina file, icone delle applicazioni o altri elementi con una mano e seleziona la cartella o la posizione in cui desideri collocarli con l’altra. La funzione è supportata in Archivio e nella Schermata Home.

: Trascina file, icone delle applicazioni o altri elementi con una mano e seleziona la cartella o la posizione in cui desideri collocarli con l’altra. La funzione è supportata in Archivio e nella Schermata Home. Continuate a utilizzare lo smartphone durante la ricarica di un altro dispositivo : Apri il tuo telefono con la Schermata principale rivolta verso il basso. Puoi caricare i Galaxy Buds, Galaxy Watch o altri dispositivi usando la condivisione batteria wireless su un lato e contemporaneamente continuare a usare il tuo telefono con lo schermo esterno sull’altro lato.

: Apri il tuo telefono con la Schermata principale rivolta verso il basso. Puoi caricare i Galaxy Buds, Galaxy Watch o altri dispositivi usando la condivisione batteria wireless su un lato e contemporaneamente continuare a usare il tuo telefono con lo schermo esterno sull’altro lato. Ascolta i broadcast Auracast : Usa il tuo telefono per trovare e ascoltare i broadcast Auracast nelle vicinanze con i tuoi Galaxy Buds2 Pro o con altri dispositivi che supportano LE Audio Bluetooth.

: Usa il tuo telefono per trovare e ascoltare i broadcast Auracast nelle vicinanze con i tuoi Galaxy Buds2 Pro o con altri dispositivi che supportano LE Audio Bluetooth. Conserva lo spazio di archiviazione : Quando stai per esaurire lo spazio nella memoria interna e analizzi la memoria nell’Archivio, verranno mostrate le informazioni sulla cache dell’applicazione. Cancellare le cache delle applicazioni può aiutarti a liberare spazio senza eliminare file o app.

: Quando stai per esaurire lo spazio nella memoria interna e analizzi la memoria nell’Archivio, verranno mostrate le informazioni sulla cache dell’applicazione. Cancellare le cache delle applicazioni può aiutarti a liberare spazio senza eliminare file o app. Gestione della memoria migliorata in Assistenza dispositivo : Fornisce maggiori informazioni sulle applicazioni che usano la memoria del tuo telefono consentendoti di disattivare quelle che ne stanno utilizzando troppa.

: Fornisce maggiori informazioni sulle applicazioni che usano la memoria del tuo telefono consentendoti di disattivare quelle che ne stanno utilizzando troppa. Cambia la tua modalità dalla Schermata di blocco : Passa dalla Mod. Sonno, a quella Alla guida o ad altre direttamente dalla Schermata di blocco.

: Passa dalla Mod. Sonno, a quella Alla guida o ad altre direttamente dalla Schermata di blocco. Personalizza il tuo layout in Internet Samsung : Quando scegli di mostrare la barra degli indirizzi in fondo alla schermata, anche la barra dei preferiti e quella delle schede verranno mostrate in fondo. Una volta completato l’aggiornamento, non potrete eseguire il downgrade alla versione software precedente a causa degli aggiornamenti ai criteri di protezione.

Serie Z Flip:

Multitasking Migliori anteprime delle applicazioni nella schermata Recenti : Adesso la schermata Recenti mostra le applicazioni così come appariranno una volta avviate. Puoi scoprire facilmente se un’applicazione è aperta in schermo diviso, schermo intero o come popup.

: Adesso la schermata Recenti mostra le applicazioni così come appariranno una volta avviate. Puoi scoprire facilmente se un’applicazione è aperta in schermo diviso, schermo intero o come popup. Passa facilmente dalla vista popup allo schermo diviso : Tieni premuta la barra in cima alla finestra popup e trascina l’applicazione sul lato dello schermo dove vuoi che venga mostrata.

: Tieni premuta la barra in cima alla finestra popup e trascina l’applicazione sul lato dello schermo dove vuoi che venga mostrata. Ripristina i popup spostati all’estremità dello schermo : Trascina un’applicazione in visualizzazione popup sull’estremità dello schermo per spostarla fuori dalla visualizzazione. Quando ne avrai nuovamente bisogno, tocca in qualsiasi punto del popup per riportarla nella posizione originale. Modalità Flex Usa il Pannello modalità Flex con più applicazioni : Ora è possibile utilizzare più applicazioni con il Pannello modalità Flex. Una volta attivato il Pannello modalità Flex, ti basta tenere il telefono verso l’alto e toccare il pulsante che appare nella barra di navigazione.

: Ora è possibile utilizzare più applicazioni con il Pannello modalità Flex. Una volta attivato il Pannello modalità Flex, ti basta tenere il telefono verso l’alto e toccare il pulsante che appare nella barra di navigazione. Controller multimediali migliorati : Adesso sul Pannello modalità Flex sono disponibili i pulsanti per andare avanti o indietro di 10 secondi. Se tocchi la barra temporale, ti verrà mostrato il secondo esatto che selezionerai per aiutarti a trovare con precisione il momento che desideri.

: Adesso sul Pannello modalità Flex sono disponibili i pulsanti per andare avanti o indietro di 10 secondi. Se tocchi la barra temporale, ti verrà mostrato il secondo esatto che selezionerai per aiutarti a trovare con precisione il momento che desideri. Personalizza la barra degli strumenti : Crea il tuo layout personale per accedere rapidamente a funzioni quali Visualizzazione a schermo diviso, Acquisizione schermata e altro ancora. Tocca e tieni premuta un’icona sulla barra degli strumenti del Pannello modalità Flex per riordinare le icone oppure inserirle o rimuoverle dalla barra degli strumenti. Quick Share Condividi con i contatti : Adesso puoi inviare file ai tuoi contatti in qualsiasi momento, anche se non si trovano nelle vicinanze.

: Adesso puoi inviare file ai tuoi contatti in qualsiasi momento, anche se non si trovano nelle vicinanze. Condivisione file in privato : Proteggi i contenuti privati durante la condivisione. Puoi impostare date di scadenza per i file che invii, annullarne la condivisione in qualsiasi momento ed evitare che i destinatari li salvino o li ricondividano. Samsung Health Guida al sonno migliorata : Nuovi contenuti di guida e layout per controllare più facilmente i progressi e creare abitudini di sonno migliori. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva)

: Nuovi contenuti di guida e layout per controllare più facilmente i progressi e creare abitudini di sonno migliori. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva) Dati sul sonno più significativi : È stato migliorato il layout schermata e sono state aggiunte spiegazioni per facilitare il controllo e la comprensione di ciascun fattore del sonno. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva)

: È stato migliorato il layout schermata e sono state aggiunte spiegazioni per facilitare il controllo e la comprensione di ciascun fattore del sonno. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva) Misura la temperatura della tua pelle durante il sonno : Scopri come cambia la temperatura della tua pelle nel corso della notte per aiutarti a creare un ambiente di sonno più confortevole. (Richiede Galaxy Watch5 o versione successiva)

: Scopri come cambia la temperatura della tua pelle nel corso della notte per aiutarti a creare un ambiente di sonno più confortevole. (Richiede Galaxy Watch5 o versione successiva) Riepiloghi di allenamento migliori : I nuovi riepiloghi di allenamento ti aiutano a concentrarti sulle informazioni più rilevanti del tuo esercizio.

: I nuovi riepiloghi di allenamento ti aiutano a concentrarti sulle informazioni più rilevanti del tuo esercizio. Non perdere di vista i tuoi obiettivi personali per raggiungerli : Premi, badge e migliori risultati personali sono stati migliorati per motivarti e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute. Camera e Galleria Maggiori opzioni di stile di data e ora per le filigrane : Personalizza la data e l’ora separatamente con più opzioni di stile per ottenere l’aspetto perfetto per la tua filigrana.

: Personalizza la data e l’ora separatamente con più opzioni di stile per ottenere l’aspetto perfetto per la tua filigrana. Anteprime di rimasterizzazione migliorate : Adesso le immagini di anteprima vengono mostrate sotto l’immagine che stai rimasterizzando. Tocca una miniatura per confrontare l’immagine rimasterizzata con l’originale con una visualizzazione più ampia.

: Adesso le immagini di anteprima vengono mostrate sotto l’immagine che stai rimasterizzando. Tocca una miniatura per confrontare l’immagine rimasterizzata con l’originale con una visualizzazione più ampia. Applica gli effetti in modo più facile : I filtri e gli effetti tonali della Galleria adesso utilizzano un quadrante invece di un cursore consentendoti di effettuare le regolazioni in modo più preciso e semplice con una sola mano.

: I filtri e gli effetti tonali della Galleria adesso utilizzano un quadrante invece di un cursore consentendoti di effettuare le regolazioni in modo più preciso e semplice con una sola mano. Copia e incolla gli effetti : Adesso puoi copiare e incollare filtri e toni da un’immagine che hai modificato a un’altra. Ulteriori modifiche Trascina e rilascia con due mani : Trascina file, icone delle applicazioni o altri elementi con una mano e seleziona la cartella o la posizione in cui desideri collocarli con l’altra. La funzione è supportata in Archivio e nella Schermata Home.

: Trascina file, icone delle applicazioni o altri elementi con una mano e seleziona la cartella o la posizione in cui desideri collocarli con l’altra. La funzione è supportata in Archivio e nella Schermata Home. Ascolta i broadcast Auracast : Usa il tuo telefono per trovare e ascoltare i broadcast Auracast nelle vicinanze con i tuoi Galaxy Buds2 Pro o con altri dispositivi che supportano LE Audio Bluetooth.

: Usa il tuo telefono per trovare e ascoltare i broadcast Auracast nelle vicinanze con i tuoi Galaxy Buds2 Pro o con altri dispositivi che supportano LE Audio Bluetooth. Conserva lo spazio di archiviazione : Quando stai per esaurire lo spazio nella memoria interna e analizzi la memoria nell’Archivio, verranno mostrate le informazioni sulla cache dell’applicazione. Cancellare le cache delle applicazioni può aiutarti a liberare spazio senza eliminare file o app.

: Quando stai per esaurire lo spazio nella memoria interna e analizzi la memoria nell’Archivio, verranno mostrate le informazioni sulla cache dell’applicazione. Cancellare le cache delle applicazioni può aiutarti a liberare spazio senza eliminare file o app. Gestione della memoria migliorata in Assistenza dispositivo : Fornisce maggiori informazioni sulle applicazioni che usano la memoria del tuo telefono consentendoti di disattivare quelle che ne stanno utilizzando troppa.

: Fornisce maggiori informazioni sulle applicazioni che usano la memoria del tuo telefono consentendoti di disattivare quelle che ne stanno utilizzando troppa. Cambia la tua modalità dalla Schermata di blocco : Passa dalla Mod. Sonno, a quella Alla guida o ad altre direttamente dalla Schermata di blocco.

: Passa dalla Mod. Sonno, a quella Alla guida o ad altre direttamente dalla Schermata di blocco. Personalizza il tuo layout in Internet Samsung : Quando scegli di mostrare la barra degli indirizzi in fondo alla schermata, anche la barra dei preferiti e quella delle schede verranno mostrate in fondo. Una volta completato l’aggiornamento, non potrete eseguire il downgrade alla versione software precedente a causa degli aggiornamenti ai criteri di protezione.

Samsung Galaxy S/Note

Quali modelli saranno aggiornati?

Nome smartphone Modello Data/periodo di aggiornamento Galaxy S20 SM-G980F 4/9/2023 Galaxy S20 5G SM-G981B 4/9/2023 Galaxy S20 FE 5G SM-G781B 4/9/2023 Galaxy S20 FE 5G SM-G780F 4/9/2023 Galaxy S20 Ultra 5G SM-G988B 4/9/2023 Galaxy S20+ SM-G985F 4/9/2023 Galaxy S20+ 5G SM-G986B 4/9/2023 Galaxy S21 5G SM-G991B 28/8/2023 Galaxy S21 FE 5G SM-G990B 28/8/2023 Galaxy S21 FE 5G SM-G990B2 28/8/2023 Galaxy S21 Ultra 5G SM-G998B 28/8/2023 Galaxy S21+5G SM-G996B 28/8/2023 Galaxy S22 SM-S901B 21/8/2023 Galaxy S22 Ultra SM-S908B 21/8/2023 Galaxy S22+ SM-S906B 21/8/2023 Galaxy S23 SM-S911B 14/8/2023 Galaxy S23 Ultra SM-S918B 14/8/2023 Galaxy S23+ SM-S916B 14/8/2023 Galaxy Note20 SM-N980F 28/8/2023 Galaxy Note20 5G SM-N981B 28/8/2023 Galaxy Note20 Ultra 5G SM-N986B 28/8/2023

Samsung Galaxy A/M

Quali modelli saranno aggiornati?

Nome smartphone Modello Data/periodo di aggiornamento Galaxy A03 SM-A035G 14/9/2023 Galaxy A03s SM-A037G Settimana n°37 Galaxy A12 SM-A127F Settimana n°39 Galaxy A13 5G SM-A136B 9/11/2023 Galaxy A14 SM-A145R 22/9/2023 Galaxy A14 5G SM-A146P TBD Galaxy A22 SM-A225F 9/11/2023 Galaxy A22 5G SM-A226B 5/9/2023 Galaxy A23 5G SM-A236B 28/8/2023 Galaxy A32 SM-A325F 4/9/2023 Galaxy A32 5G SM-A326B 5/9/2023 Galaxy A33 5G SM-A336B 18/8/2023 Galaxy A34 5G SM-A346B 21/8/2023 Galaxy A51 SM-A515F 9/11/2023 Galaxy A515G SM-A516B 9/11/2023 Galaxy A52 5G SM-A526B 21/8/2023 Galaxy A52s 5G SM-A528B 9/4/2023 Galaxy A53 5G SM-A536B 21/8/2023 Galaxy A54 5G SM-A546B 14/8/2023 Galaxy A71 SM-A715F 9/11/2023 Galaxy A72 SM-A725F Settembre Galaxy M12 SM-M127F 20/9/2023 Galaxy M22 SM-M225FV 6/9/2023 Galaxy M32 SM-M325FV 4/9/2023 Galaxy M52s 5G SM-M526BR 9/5/2023 Galaxy M33 SM-M336B TBD Galaxy M53 5G SM-M536B TBD

Samsung Galaxy Tab

Quali modelli saranno aggiornati?

Nome tablet Modello Data/periodo di aggiornamento Galaxy Tab A7 Lite SM-T220 28/8/2023 Galaxy Tab A7 Lite SM-T225 28/8/2023 Galaxy Tab A8 SM-X205 15/8/2023 Galaxy Tab A8 SM-X200 15/8/2023 Galaxy Tab Active3 SM-T575 5/9/2023 Galaxy Tab Active3 SM-T570 5/9/2023 Galaxy Tab Active4 Pro SM-T630 29/8/2023 Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 29/8/2023 Galaxy Tab S6 Lite SM-P619 28/8/2023 Galaxy Tab S6 Lite SM-P613 28/8/2023 Galaxy Tab S6 Lite SM-P615 28/8/2023 Galaxy Tab S6 Lite SM-P610 28/8/2023 Galaxy Tab S7 SM-T875 21/8/2023 Galaxy Tab S7 SM-T870 21/8/2023 Galaxy Tab S7 FE SM-T733 23/8/2023 Galaxy TabS7 FE 5G SM-1736B 21/8/2023 Galaxy Tab S7+ SM-T976B 21/8/2023 Galaxy Tab S7+ SM-T970 21/8/2023 Galaxy Tab S8 SM-X706B 14/8/2023 Galaxy Tab S8 SM-X700 16/8/2023 Galaxy Tab S8 Plus SM-X906B 14/8/2023 Galaxy Tab S8 Ultra SM-X900 16/8/2023 Galaxy Tab S8+ SM-X806B 14/8/2023 Galaxy Tab S8+ SM-X800 16/8/2023 Galaxy Tab Active4 Pro SM-T636B 16/8/2023

Cosa cambia?

Di seguito riportiamo il changelog ufficiale rilasciato da Samsung in occasione dell’annuncio del nuovo aggiornamento.

Multitasking Migliori anteprime delle applicazioni nella schermata Recenti : Adesso la schermata Recenti mostra le applicazioni così come appariranno una volta avviate. Puoi scoprire facilmente se un’applicazione è aperta in schermo diviso, schermo intero o come popup.

: Adesso la schermata Recenti mostra le applicazioni così come appariranno una volta avviate. Puoi scoprire facilmente se un’applicazione è aperta in schermo diviso, schermo intero o come popup. Passa facilmente dalla vista popup allo schermo diviso : Tieni premuta la barra in cima alla finestra popup e trascina l’applicazione sul lato dello schermo dove vuoi che venga mostrata.

: Tieni premuta la barra in cima alla finestra popup e trascina l’applicazione sul lato dello schermo dove vuoi che venga mostrata. Ripristina i popup spostati all’estremità dello schermo : Trascina un’applicazione in visualizzazione popup sull’estremità dello schermo per spostarla fuori dalla visualizzazione. Quando ne avrai nuovamente bisogno, tocca in qualsiasi punto del popup per riportarla nella posizione originale.

: Trascina un’applicazione in visualizzazione popup sull’estremità dello schermo per spostarla fuori dalla visualizzazione. Quando ne avrai nuovamente bisogno, tocca in qualsiasi punto del popup per riportarla nella posizione originale. Controlla le applicazioni ridotte a icona con la S Pen : Passa la tua S Pen sull’icona di un’applicazione mobile per vedere come apparirà all’avvio. Barra delle attività Applicazioni più recenti : Adesso puoi scegliere quante Applicazioni utilizzate di recente mostrare nella Barra delle attività (fino a 4).

: Adesso puoi scegliere quante Applicazioni utilizzate di recente mostrare nella Barra delle attività (fino a 4). Navigazione più facile : Quando vengono mostrate meno di 8 icone nella Barra delle attività nella visualizzazione Ritratto, l’area di navigazione si ridimensionerà automaticamente per offrirti più spazio per i pulsanti di navigazione. Quick Share Condividi con i contatti : Adesso puoi inviare file ai tuoi contatti in qualsiasi momento, anche se non si trovano nelle vicinanze.

: Adesso puoi inviare file ai tuoi contatti in qualsiasi momento, anche se non si trovano nelle vicinanze. Condivisione file in privato : Proteggi i contenuti privati durante la condivisione. Puoi impostare date di scadenza per i file che invii, annullarne la condivisione in qualsiasi momento ed evitare che i destinatari li salvino o li ricondividano. Samsung Health Guida al sonno migliorata : Nuovi contenuti di guida e layout per controllare più facilmente i progressi e creare abitudini di sonno migliori. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva)

: Nuovi contenuti di guida e layout per controllare più facilmente i progressi e creare abitudini di sonno migliori. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva) Dati sul sonno più significativi : È stato migliorato il layout schermata e sono state aggiunte spiegazioni per facilitare il controllo e la comprensione di ciascun fattore del sonno. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva)

: È stato migliorato il layout schermata e sono state aggiunte spiegazioni per facilitare il controllo e la comprensione di ciascun fattore del sonno. (Richiede Galaxy Watch4 o versione successiva) Misura la temperatura della tua pelle durante il sonno : Scopri come cambia la temperatura della tua pelle nel corso della notte per aiutarti a creare un ambiente di sonno più confortevole. (Richiede Galaxy Watch5 o versione successiva)

: Scopri come cambia la temperatura della tua pelle nel corso della notte per aiutarti a creare un ambiente di sonno più confortevole. (Richiede Galaxy Watch5 o versione successiva) Riepiloghi di allenamento migliori : I nuovi riepiloghi di allenamento ti aiutano a concentrarti sulle informazioni più rilevanti del tuo esercizio.

: I nuovi riepiloghi di allenamento ti aiutano a concentrarti sulle informazioni più rilevanti del tuo esercizio. Non perdere di vista i tuoi obiettivi personali per raggiungerli : Premi, badge e migliori risultati personali sono stati migliorati per motivarti e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di salute. Fotocamera e Galleria Maggiori opzioni di stile di data e ora per le filigrane : Personalizza la data e l’ora separatamente con più opzioni di stile per ottenere l’aspetto perfetto per la tua filigrana.

: Personalizza la data e l’ora separatamente con più opzioni di stile per ottenere l’aspetto perfetto per la tua filigrana. Anteprime di rimasterizzazione migliorate : Adesso le immagini di anteprima vengono mostrate sotto l’immagine che stai rimasterizzando. Tocca una miniatura per confrontare l’immagine rimasterizzata con l’originale con una visualizzazione più ampia.

: Adesso le immagini di anteprima vengono mostrate sotto l’immagine che stai rimasterizzando. Tocca una miniatura per confrontare l’immagine rimasterizzata con l’originale con una visualizzazione più ampia. Applica gli effetti in modo più facile : I filtri e gli effetti tonali della Galleria adesso utilizzano un quadrante invece di un cursore consentendoti di effettuare le regolazioni in modo più preciso e semplice con una sola mano.

: I filtri e gli effetti tonali della Galleria adesso utilizzano un quadrante invece di un cursore consentendoti di effettuare le regolazioni in modo più preciso e semplice con una sola mano. Copia e incolla gli effetti : Adesso puoi copiare e incollare filtri e toni da un’immagine che hai modificato a un’altra. Ulteriori modifiche Trascina e rilascia con due mani : Trascina file, icone delle applicazioni o altri elementi con una mano e seleziona la cartella o la posizione in cui desideri collocarli con l’altra. La funzione è supportata in Archivio e nella Schermata Home.

: Trascina file, icone delle applicazioni o altri elementi con una mano e seleziona la cartella o la posizione in cui desideri collocarli con l’altra. La funzione è supportata in Archivio e nella Schermata Home. Conserva lo spazio di archiviazione : Quando stai per esaurire lo spazio nella memoria interna e analizzi la memoria nell’Archivio, verranno mostrate le informazioni sulla cache dell’applicazione. Cancellare le cache delle applicazioni può aiutarti a liberare spazio senza eliminare file o app.

: Quando stai per esaurire lo spazio nella memoria interna e analizzi la memoria nell’Archivio, verranno mostrate le informazioni sulla cache dell’applicazione. Cancellare le cache delle applicazioni può aiutarti a liberare spazio senza eliminare file o app. Gestione della memoria migliorata in Assistenza dispositivo : Fornisce maggiori informazioni sulle applicazioni che usano la memoria del tuo tablet consentendoti di disattivare quelle che ne stanno utilizzando troppa.

: Fornisce maggiori informazioni sulle applicazioni che usano la memoria del tuo tablet consentendoti di disattivare quelle che ne stanno utilizzando troppa. Cambia la tua modalità dalla Schermata di blocco : Passa dalla Mod. Sonno, a quella Alla guida o ad altre direttamente dalla Schermata di blocco.

: Passa dalla Mod. Sonno, a quella Alla guida o ad altre direttamente dalla Schermata di blocco. Personalizza il tuo layout in Internet Samsung : Adesso puoi fare apparire la Barra delle attività in fondo alla schermata. In tal caso, anche la barra dei preferiti e quella delle schede verranno mostrate in fondo.

Samsung Galaxy Watch

Quali modelli saranno aggiornati e quando?

Nome orologio Modello Data/periodo di aggiornamento Galaxy Wacth4 SM-R905F Settimana n°35 Galaxy Watch5 SM-R895F Settimana n°35

Cosa cambia?

Di seguito riportiamo il changelog ufficiale rilasciato da Samsung in occasione dell’annuncio del nuovo aggiornamento.