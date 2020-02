Samsung Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra: via alle prenotazioni su Amazon

Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra sono disponibili al preordine su Amazon Italia, con la data di uscita prevista per il 10 marzo. Il produttore sudcoreano ha compiuto un ennesimo passo in avanti apportando miglioramenti sotto ogni punto di vista. A stupire maggiormente è il comparto fotografico, soprattutto per quanto riguarda il modello Ultra.

Galaxy S20 e S20+ condividono gran parte della scheda tecnica e rappresentano la naturale evoluzione dei predecessori Galaxy S10 e S10+, le cui schede tecniche sono state messe a confronto nell’articolo raggiungibile tramite questo link. Mentre, S20 Ultra può essere considerato una novità. Ripercorriamo velocemente le caratteristiche tecniche dei tre smartphone.

Modello Galaxy S20 Galaxy S20+ Display 6,2″ QHD+, HDR10+, 120 Hz 6,7″, QHD+, HDR10+, 120 Hz SoC 7nm Octa-Core 7nm Octa-Core RAM 8/12 GB 8/12 GB Storage 128 GB espandibili 128/512 GB Fotocamera posteriore 12 MP f/2.2 + 12 MP f/1.8 OIS + 64 MP f/2.0 12 MP f/2.2 + 12 MP f/1.8 OIS + 64 MP f/2.0 + prof. Fotocamera anteriore 10 MP f/2.2 10 MP f/2.2 Connettività Bluetooth 5.0, NFC, 4G o 5G, Wi-Fi ax dual-band Bluetooth 5.0, NFC, 4G o 5G, Wi-Fi ax dual-band Batteria 4.000 mAh, ricarica rapida e wireless 4.500 mAh, ricarica rapida e wireless Sistema operativo Android 10 con One UI Android 10 con One UI

Galaxy S20 Ultra

Display 6,9″, QHD+, HDR10+, 120 Hz SoC 7nm Octa-Core RAM 12/16 GB Storage 128/256/512 GB espandibili Fotocamera posteriore 12 MP f/2.2 + 108 MP f/1.8 OIS + 48 MP f/3.5 OIS + prof. Fotocamera anteriore 10 MP f/2.2 Connettività Bluetooth 5.0, NFC, 5G, Wi-Fi ax dual-band Batteria 5.000 mAh, ricarica rapida e wireless Sistema operativo Android 10 con One UI

Come potete notare dalle schede tecniche, i dispositivi saranno disponibili anche in altre configurazioni attualmente non presenti su Amazon. Nello specifico:

Galaxy S20 5G da 12/128 GB sarà venduto a 1.029 euro

Galaxy S20+ 5G da 12/512 GB sarà venduto a 1.279 euro

Galaxy S20 Ultra da 16/512 GB sarà venduto a 1.579 euro