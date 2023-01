Mancano poco più di due settimane al lancio della nuova serie flagship di Samsung, previsto esattamente per mercoledì 1° febbraio alle ore 19 (qui le info su come seguirlo). Intanto, continuano a circolare indiscrezioni sulla possibile configurazione di ciascuno dei tre modelli, vale a dire di quello “base” – Samsung Galaxy S23 –, del modello Plus e di quello Ultra.

Uno dei dettagli che più interessano gli utenti riguarda il prezzo. Stando ai rumor trapelati finora, i nuovi smartphone costeranno tra i 799 e i 1.499 dollari, con il prezzo più basso riservato all’S23 8GB + 128GB e quello più alto all’S23 Ultra da 12GB + 1TB. Ma vediamo i prezzi per ogni singolo modello.

Secondo il leaker @RGcloudS, il listino prezzi della serie Samsung Galaxy S23 sarà molto simile (per non dire “uguale”) a questo:

Samsung Galaxy S23 8GB + 128GB : 799,00 dollari (739,00 euro ca.) 8GB + 256GB : 849,00 dollari (785,00 euro ca.)

Samsung Galaxy S23 Plus 8GB + 128GB : 999,00 dollari (923,00 euro ca.) 8GB + 256GB : 1.049,00 dollari (970,00 euro ca.)

Samsung Galaxy S23 Ultra 8GB + 256GB : 1.249,00 dollari (1.155,00 euro ca.) 12GB + 512GB : 1.349,00 dollari (1.247,00 euro ca.) 12GB + 1TB : 1.499,00 dollari (1.340,00 euro ca.)



Si tratta di prezzi sì alti, ma comunque in linea con quelli degli anni scorsi, almeno per quanto riguarda i modelli “inferiori”. La vera notizia riguarda l’incremento di prezzo dell’S23 Ultra, che in effetti costerà 50 dollari in più rispetto al predecessore (Samsung Galaxy S22 Ultra). Facciamo notare che l’Ultra non sarà più disponibile nella variante da 128GB di archiviazione, perché il minimo sarà 256GB. Considerando questo, dunque, l’incremento sembrerebbe giustificato.

Stando sempre alla nostra fonte, la variante da 1TB potrebbe subire qualche ritardo nella consegna, con tempi di attesa previsti tra le 2 e le 6 settimane. Stesso problema per le colorazioni esclusive, ma ovviamente è difficile dire se le problematiche si estenderanno anche al mercato europeo.

Difficile dire anche se ci saranno vantaggi per chi effettuerà il preordine di uno dei dispositivi; in India, per esempio, sono previste varianti di colore inedite, un buono Samsung da 5.000 rupie (57 euro ca.) e la consegna anticipata del dispositivo ordinato. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.