Nuovo top di gamma a prezzo pieno o vecchio top di gamma a prezzo scontato? Spesso la decisione non è così semplice, visti gli incrementali aggiornamenti a cui oramai i vari produttori di smartphone ci hanno abituato e il fatto che i flagship Android dell’anno precedente diventano dei veri e propri affari quando vengono rimpiazzati dai modelli nuovi e fiammanti.

In questo caso, se siete degli utenti esigenti (e a giudicare dalla vostra volontà di acquistare uno smartphone Ultra immagino che lo siate), potreste però voler escludere a prescindere il top di gamma del 2022. Samsung Galaxy S23 Ultra, infatti, prende quanto di buono visto lo scorso anno, pone fine alla vecchia diatriba tra i diversi processori in base alla regione di acquisto e ci aggiunge una fotocamera principale da 200MP che ha molto da poter offrire ai fotografi appassionati.

Quale scegliere tra Samsung Galaxy S23 Ultra e Samsung Galaxy S22 Ultra? La conclusione è così scontata?

Praticamente identici, ma solo a prima vista

Ci sono pochissimi cambiamenti a livello di design tra il Samsung Galaxy S23 Ultra e il Samsung Galaxy S22 Ultra. Il top Samsung per il 2023 risulta appena meno stondato del Samsung Galaxy S22 Ultra e mantiene i sensori a rilievo sulla scocca posteriore e l’apprezzato alloggiamento per il pennino S-Pen. I bordi sul Samsung Galaxy S23 Ultra sono più piatti e questo lo rende significativamente più comodo per lavorare a due mani ed utilizzare il pennino. Il principale metodo di distinzione tra i due dispositivi per quanto riguarda il design è data dalle diverse varianti di colore e, se potete avvicinarvi per vederli da vicino, la diversa forma dei bordi piatti superiore e inferiore data dalla diversa curvatura laterale dei due dispositivi.

Anche le dimensioni e il peso si scostano di pochissimo rispetto al 2022. Il Samsung Galaxy S23 Ultra è leggermente più stretto e pesante del Samsung Galaxy S22 Ultra. Il primo misura 163,4 x 78,1 x 8,9 mm e pesa 234g mentre il secondo misura 163,3 x 77,9 x 8,9 mm e pesa 228g.

Il display rimane praticamente invariato a livello di specifiche. Stessa diagonale da 6,8″, stessa risoluzione di 1440 x 3088 pixel, stessa frequenza di aggiornamento variabile tra 1Hz e 120Hz e persino stessa luminosità massima di picco di 1750 nit. Cambia la generazione della tecnologia di produzione del pannello AMOLED che quest’anno è leggermente più efficiente, ma nulla di sconvolgente.

Samsung Galaxy S22 Ultra aveva forse il miglior display in assoluto nel mondo Android lo scorso anno e, nonostante la concorrenza nel 2023 sia più feroce, il pannello di Galaxy S23 Ultra è comunque tra i migliori che possiate desiderare. Invariato il supporto alla S-Pen che non vede cambiamenti nel funzionamento in questa generazione.

Più Qualcomm per tutti!

Per la gioia di tutti gli appassionati, Samsung quest’anno ha deciso di utilizzare per tutti i suoi top di gamma nel mondo lo stesso SoC. Si tratta di una versione overcloccata leggermente dello Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm che le due aziende hanno dotato del suffisso “for Galaxy“.

Il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 è un chipset a 8 core annunciato il 15 novembre 2022 allo Snapdragon Summit tenutosi a Maui e prodotto utilizzando una tecnologia TSMC a 4 nanometri. Nella sua variante “for Galaxy” dispone di 1 core Cortex-X3 a 3,36GHz, 2 core Cortex-A715 a 2,8GHz, 2 core Cortex-A710 a 2,8GHz e 3 core Cortex-A510 a 2,0GHz.

D’altra parte, il Samsung Exynos 2200 è un chipset a 8 core annunciato il 18 gennaio 2022, anch’esso prodotto utilizzando una tecnologia di processo a 4 nanometri ma nelle fonderie Samsung. Ha 1 core Cortex-X2 a 2,8GHz, 3 core Cortex-A710 a 2,52GHz e 4 core Cortex-A510 a 1,82GHz.

Parlando di GPU, lo Snapdragon 8 Gen 2 ha una Adreno 740 progettata da Qualcomm stessa, mentre l’Exynos 2200 è il primo chipset di Samsung ad avere una GPU AMD Radeon RDNA2 chiamata Xclipse 920, una derivazione dell’unità grafica presente all’interno della Steam Deck.

La differenza prestazionale, già presente tra la variante Exynos e quella Qualcomm di S22 Ultra, qui è ancora più marcata.

Smartphone Geekbench 5 AnTuTu AiTuTu 3DMark Single-core Multi-core – – Wild Life Extreme Wild Life Extreme Stress Test Wild Life Wild Life

Stress Test Samsung Galaxy S23 Ultra 1581 5085 1237965 131861 3813

(22,80 fps) 3803 – 3165

(83,2%) Maxed Out! – Samsung Galaxy S22 Ultra 1613 3916 921556 90134 2057

(12,30 fps) 2075 – 1356

(65,3%) 7023

(42,10 fps) 7012 – 4563

(65,1%)

Con Samsung Galaxy S23 Ultra l’azienda sudcoreana dice addio al taglio di memoria da 128GB, quest’anno si parte da 256GB. Il nuovo top di gamma utilizza le nuovissime memorie UFS 4.0, anche se le memorie UFS 3.1 del modello precedente erano già più che sufficientemente veloci. Migliora la velocità e l’efficienza delle RAM che in S23 Ultra sono di tipo LPDDR5X mentre S22 Ultra utilizza le LPDDR5. Entrambi i modelli non hanno uno slot per una scheda MicroSD.

Nonostante la batteria da 5000mAh sia rimasta invariata come anche il sistema di ricarica, Samsung Galaxy S23 Ultra utilizza un chip decisamente più efficiente e l’autonomia finale di conseguenza cambia notevolmente.

Invariato il software che al momento della scrittura di questo articolo è Android 13 e One UI 5.1 per entrambi i modelli. S23 Ultra può però contare su un anno aggiuntivo di aggiornamenti in quanto arrivato sul mercato 12 mesi più tardi.

Fotocamere: perché S23 Ultra è meglio?

Ci si aspetta normalmente che a distanza di un anno il comparto fotografico sia stato migliorato dal produttore, e qui è vero anche se solo in parte.

Rimangono invariate le due fotocamere da 10MP con zoom ottico 3x e 10x come rimane immutata anche la fotocamera grandangolare. Le foto ottenute con queste fotocamere sono però decisamente migliorate in S23 Ultra, grazie al supporto dell’ISP Qualcomm nettamente più capace di quello presente sull’S22 Ultra Exynos. Le foto scattate con S22 Ultra rimangono di altissima qualità, ma S23 Ultra è semplicemente un passo ancora più avanti.

Cambia il sensore fotografico principale che passa da 108MP a 200MP. Non fatevi ingannare dai soli numeri però, il nuovo sensore di Samsung Galaxy S23 Ultra normalmente scatterà comunque foto a 12MP. Detto questo, grazie al pixel binning 16-in-1 (contro il 9-in-1 di S22 Ultra), è in grado di catturare molta più luce. Migliora anche la stabilizzazione ottica su questa lente che ora mette S23 Ultra nella parte più alta della classifica degli smartphone migliori per registrare i video.

L’asso nella manica di S23 Ultra è la possibilità di scattare immagini a 50MP mantenendo comunque presenti molte delle ottimizzazioni multi-frame che, scattando a 200MP in questo modello e a 108MP nel precedente, invece mancano. Si tratta di quindi di una via di mezzo unica nel settore che garantisce immagini con una gamma dinamica ampia, colori vividi e realistici, mentre allo stesso tempo mantiene una quantità di dettagli altissima.

Probabilmente, a meno che non siate fotografi appassionati che vogliono il meglio del meglio, nessuno dei due smartphone vi deluderà in ambito fotografico. E per molti queste novità non valgono la differenza di spesa tra le due generazioni.

Specifiche tecniche a confronto

Samsung Galaxy S23 Ultra Samsung Galaxy S22 Ultra Dimensioni e peso 163,4 x 78,1 x 8,9 mm

234g 163,3 x 77,9 x 8,9 mm

228g Display Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, 1440 x 3088 pixel, 120Hz, 1750 nit (picco) Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici, 1440 x 3088 pixel, 120Hz, 1750 nit (picco) SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Exynos 2200 CPU 1x 3,36GHz Cortex-X3 + 2x 2,8GHz Cortex-A715 + 2x 2,8GHz Cortex-A710 + 3x 2,0GHz Cortex-A510 1x 2,8GHz Cortex-X2 + 3x 2,50GHz Cortex-A710 + 4x 1,8GHz Cortex-A510 GPU Adreno 740 Xclipse 920 (architettura AMD RDNA2) Memoria 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB

UFS 4.0/LPDDR5X

Non espandibile 8GB/128GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB

UFS 3.1/LPDDR5

Non espandibile Batteria e ricarica 5000mAh, 45W (65% in 30 minuti); ricarica wireless a 15W 5000mAh, 45W (65% in 30 minuti); ricarica wireless a 15W Fotocamera



Wide 200 megapixel ƒ/1.7, 24mm, OIS multi-directional PDAF, Laser AF 108 megapixel ƒ/1.8, 23mm, OIS multi-directional PDAF, Laser AF Ultrawide 12 megapixel ƒ/2.2, 13mm, 120°, Dual Pixel PDAF, Super Steady video 12 megapixel ƒ/2.2, 13mm, 120°, Dual Pixel PDAF, Super Steady video Teleobiettivo 10 megapixel ƒ/2.4, 70mm, zoom ottico 3x, OIS, Dual Pixel PDAF 10 megapixel ƒ/2.4, 70mm, zoom ottico 3x, OIS, Dual Pixel PDAF Teleobiettivo Periscopico 10 megapixel ƒ/2.4, 230 mm, zoom ottico 3x, OIS, Dual Pixel PDAF 10 megapixel ƒ/2.4, 230 mm, zoom ottico 3x, OIS, Dual Pixel PDAF Frontale (wide) 12 megapixel ƒ/2.2, 26mm 40 megapixel ƒ/2.2, 26mm Video Massimo 8K a 30fps (posteriore)

Massimo 4K a 60fps (frontale) Massimo 8K a 24fps (posteriore)

Massimo 4K a 60fps (frontale) Software Android 13, One UI 5.1 Android 13, One UI 5.1 Connettività Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Tipo-C 3.2 Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS, NCF, USB Tipo-C 3.2 Feature Lettore Impronte digitali, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Lettore Impronte digitali, certificazione IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro Colori disponibili Phantom Black, Green, Cream, Lavender, Graphite, Lime, Sky Blue, Red, BMW M Edition Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue, Bora Purple

Prezzi

Non curandovi della diversa quantità di RAM, che a dirla tutta non fa questa enorme differenza nell’uso dello smartphone, se state puntando la versione da 256GB di memoria interna sarete messi davanti ad un cartellino del prezzo di “soli” 100,00 euro in favore del modello dello scorso anno. Arrivati a spendere queste cifre, però, sono dell’idea che un incremento di prezzo di meno del 10% per avere uno smartphone nettamente superiore a livello di fotocamere, prestazioni e autonomia possa favorire S23 Ultra, o almeno questo sarebbe il mio ragionamento in fase di acquisto.

Se il vostro interesse è però quello di avere uno smartphone comunque estremamente valido, bello da utilizzare, con un comparto fotografico tra i più divertenti e versatili anche se non tecnicamente il migliore, l’inimitabile S-Pen e ancora quasi 4 anni di supporto (2+2) nonostante non sia il più nuovo e recente, a 999,99 euro il Samsung Galaxy S22 Ultra da 128GB diventa sicuramente più appetibile.

Anche volendo valutare altri recenti smartphone del 2023 che si aggirano intorno a quest’ultima cifra, non è possibile trovare un’offerta valida quanto S22 Ultra soprattutto mettendo in considerazione le infinite funzionalità software della One UI e la qualità dell’hardware che l’azienda coreana ha proposto nel 2022.