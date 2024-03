Samsung Galaxy S24 al MINIMO STORICO su Amazon, lo paghi SOLO 919€!

Le Offerte di Primavera di Amazon sono appena cominciate e, fino al 25 marzo sarà possibile approfittare di offerte incredibili su centinaia di prodotti da ogni categoria del marketplace. Tra i prodotti già disponibili a prezzi scontati uno di quelli davvero imperdibili è il bundle con Samsung Galaxy S24 e auricolari Galaxy Buds Pro2, che al momento potrà essere vostro a soli 919€ invece del prezzo di listino di 1.158,00€. Si tratta del minimo storico a cui sia mai stato disponibile su Amazon, per cui vi consigliamo di approfittarne subito prima che esauriscano le scorte!

Bundle Samsung Galaxy S24 + Galaxy Buds2 Pro, chi dovrebbe acquistarlo?

Il bundle con Samsung Galaxy S24 e auricolari Galaxy Buds2 Pro inclusi è la scelta perfetta per chi chiunque desideri dispositivi in grado non solo di offrire prestazioni eccellenti ma anche di elevare la qualità del suono e dell'immagine. Con un display da 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, il Samsung Galaxy S24 è perfetto per chi vuole godersi video, giochi e applicazioni senza compromessi sulla velocità o la qualità dell'immagine, godendo di uno dei migliori smartphone sul mercato.

Gli auricolari Galaxy Buds2 Pro, invece, sono perfetti per coloro che non si accontentano di una semplice riproduzione musicale ma cercano un'esperienza immersiva di ascolto, con la possibilità di eliminare i rumori di fondo grazie alla funzionalità Active Noise Canceling. La scelta ideale, dunque, per chi viaggia spesso o per chi desidera concentrarsi al massimo sulle proprie playlist, senza distrazioni esterne. L'integrazione tra Galaxy S24 e Galaxy Buds2 Pro è pensata per chi desidera una vita tecnologicamente sincronizzata, dove basta un semplice tocco per connettere gli auricolari allo smartphone e immergersi in un'esperienza audio-visiva di qualità superiore.

Disponibile ora ad appena 919€, rispetto al prezzo originale di 1158€, questo bundle rappresenta un'offerta eccellente per chi cerca l'ultima tecnologia sia in termini di smartphone che di accessori audio. Ne consigliamo, dunque, l'acquisto a chi cerca non solo un nuovo smartphone, ma anche un'esperienza audio superlativa a un prezzo vantaggioso!

