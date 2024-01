Samsung Galaxy S24 Ultra sarà il sogno dei videomaker, avrà uno slow-motion eccezionale

Il prossimo Galaxy S24 Ultra potrebbe portare un significativo miglioramento nelle capacità video, offrendo la possibilità di registrare in 4K a 120 fotogrammi al secondo.

Questa novità si candida a essere una delle caratteristiche di spicco del nuovo dispositivo di punta di Samsung, atteso tra soli quindici giorni. Le anticipazioni su questa serie Galaxy S24 stanno alimentando sempre più curiosità, con nuove fughe di notizie che rivelano potenziali vantaggi per chi deciderà di acquistare il nuovo flagship di Samsung

Samsung ha puntato a migliorare costantemente la qualità dei video sui suoi dispositivi di punta, difatti il Galaxy S23 Ultra è già dotato di un'ottima fotocamera. Tuttavia, una delle limitazioni che finora ha impedito al marchio di eccellere appieno è stata la mancanza di supporto per la registrazione in 4K a 120fps, nonostante il sensore sia tecnicamente in grado di farlo.

Attualmente, il massimo consentito è di 60fps. Secondo le indiscrezioni trapelate dal leaker Ice Universe su Twitter/X, il prossimo Galaxy S24 Ultra potrebbe invece vantare questa funzione innovativa.

Tuttavia, nonostante i test in corso, non è ancora certo che questa caratteristica sarà disponibile al momento del rilascio ufficiale o se arriverà in un secondo momento tramite aggiornamento software.

Per quanto a molti possa risultare una funzione inutile, pensata più per impressionare che per risultare in qualche modo utile, poter registrare a 120fps in 4K permetterebbe ai videomaker di avere dell'ottimo materiale video su cui lavorare in post produzione per realizzare degli slow motion che permettano di rallentare la scena molto più in profondità, in maniera analoga a quanto succede con le action cam più performanti attualmente in commercio.

La serie S24 potrebbe portare altre novità, come l'abbandono dell'obiettivo teleobiettivo 10x a favore di un obiettivo 5x.

Le informazioni trapelate suggeriscono che Samsung potrebbe incentivare le prenotazioni anticipare della serie offrendo sconti su accessori quali il Galaxy Watch o le Galaxy Buds FE appena rilasciati.

Inoltre, la società potrebbe raddoppiare lo spazio di archiviazione senza alcun costo aggiuntivo, seguendo la strategia già adottata per i dispositivi pieghevoli in passato.

Il lancio della serie Galaxy S24 è previsto per il 17 gennaio e l'attesa continua a crescere, così come le relative fughe di notizie che svelano ulteriori dettagli sulle funzionalità della nuova serie.

La possibilità di registrare video in 4K a 120fps potrebbe essere una delle innovazioni più apprezzate, se confermata al momento del lancio. Resta da vedere se Samsung offrirà ulteriori vantaggi o promozioni in occasione del lancio ufficiale.