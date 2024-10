Fino a 400€ di cashback se acquisti un Samsung Galaxy S24, Flip o Fold! Ecco come

Quando si decide di acquistare un nuovo smartphone, indipendentemente dal budget, è naturale essere attratti dai modelli di fascia alta, come la serie Galaxy S24, Flip o Fold. Oggi, Samsung offre una buona opportunità: fino al 13 ottobre, è disponibile un cashback fino a 400€ per chi acquista uno di questi tre smartphone. Inoltre, è possibile risparmiare subito utilizzando il coupon "GALAXY4U", che rende la spesa iniziale per questi top di gamma più accessibile. Il cashback lo si riceverà in seguito, recuperando così parte dell'investimento. Ogni modello offre un importo di cashback diverso. Vediamo nel dettaglio le cifre esatte.

Cashback Samsung, perché approfittarne?

Acquistare un Galaxy S24 consente di ottenere un cashback di 200€. Utilizzando il coupon “GALAXY4U”, si può anche ottenere un ulteriore 10% di sconto sul prezzo di acquisto, rendendo il dispositivo ancora più conveniente. Questo smartphone combina un design elegante con prestazioni elevate, rendendolo ideale per chi cerca un telefono di qualità.

Per chi desidera il massimo della tecnologia, il Galaxy S24 Ultra offre un cashback di 300€, accompagnato da un 10% di sconto utilizzando lo stesso coupon. Questo modello è progettato per chi cerca prestazioni eccezionali e una fotocamera all'avanguardia, perfetta per gli appassionati di fotografia e video. Il suo schermo ampio e luminoso, unito a una potenza di elaborazione elevata, lo rende un dispositivo ideale per il multitasking e l'intrattenimento.

Infine, i modelli Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 offrono le opportunità di cashback più generose. L'acquisto di un Galaxy Z Fold6 consente di ricevere 400€ di cashback, oltre a un 20% di sconto con il coupon “GALAXY4U”, mentre il Galaxy Z Flip6 offre 300€ di cashback e lo stesso 20% di sconto. Questi pieghevoli non solo rappresentano il futuro della tecnologia mobile, ma offrono anche un'esperienza utente unica, combinando praticità e innovazione. Approfittare di queste offerte permette di risparmiare e di portare a casa uno smartphone all’avanguardia, perfetto per affrontare le sfide quotidiane.

