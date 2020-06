Samsung Galaxy Watch 3: eccolo in nuove immagini inedite

Si fanno sempre più interessanti le indiscrezioni riguardanti il prossimo smartwatch Samsung, il Galaxy Watch 3. Evan Blass, una delle fonti più affidabili nel panorama tech ha pubblicato alcune nuove immagini in alta qualità che mostrerebbero da vicino proprio il nuovo indossabile in arrivo, identificato dal numero di modello SM-R840. Il dispositivo sarebbe dotato di una cassa in acciaio inossidabile da 45 mm certificata dallo standard militare MIL-STD-810G mentre il display disporrebbe di un vetro protettivo Gorilla Glass DX.

Tra le altre caratteristiche, come detto anche in precedenza, dovremmo trovare un pannello da 1,2 pollici per la versione da 41mm mentre per quella da 45mm raggiungerebbe gli 1,4 pollici. Un gradito ritorno sarebbe quello della ghiera fisica sostituita da una meccanica sugli ultimi modelli di Active ed Active 2, la presenza di un modulo GPS e la possibilità di scegliere tra alcuni cinturini intercambiabili in pelle. L’autonomia dovrebbe aggirarsi attorno ai due giorni, con la versione da 45 mm che implementerebbe una batteria da 340 mAh, non dovendo così obbligare l’utente a ricaricarlo dopo la classica giornata lavorativa come accade, ad esempio, con gran parte dei modelli con a bordo WearOS.

L’orologio potrebbe poi disporre di 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Le immagini pubblicate in rete confermerebbero un design molto simile a quanto già visto in passato, con le differenze principali che dovrebbero concentrarsi lato software visto il notevole passo in avanti fatto da TizenOS negli ultimi anni. Una nuova versione del sistema potrebbe anche essere annunciata in contemporanea al nuovo device Samsung.

Samsung non vuole far passare in secondo piano questo annuncio ne tanto meno far credere agli utenti che il nuovo smartwatch sia inferiore all’attuale Galaxy Watch Active 2, Di recente, il Bureau of Indian Standards (BIS) ha elencato tre differenti modelli, identificati dalle sigle SM-R845F, SM-R755F e SMR850F, facendo dunque sorgere alcuni dubbi, considerato che attualmente sono solo due le versioni trapelate. Scopriremo nelle prossime settimane se Samsung avrà preparato qualche sorpresa per gli utenti e lancerà anche una versione inedita o se si tratterà magari di una “special edition”.