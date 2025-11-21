Samsung Galaxy Watch7 con Galaxy AI è in offerta su Amazon a soli 149,00€ invece di 199,00€. Questo smartwatch di ultima generazione vi aiuta a conoscere meglio il vostro corpo grazie all'Energy Score, che monitora sonno, battiti e attività quotidiane per pianificare al meglio la vostra routine. Con il nuovo processore 3NM e una batteria a lunga durata, potrete risparmiare 50,00€ su questo concentrato di tecnologia perfetto per chi vuole migliorare il proprio benessere quotidiano.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre

Samsung Galaxy Watch7, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy Watch7 è lo smartwatch ideale per chi desidera migliorare la qualità del sonno e ottimizzare le performance quotidiane. Grazie alla funzione Energy Score, questo dispositivo monitora costantemente il vostro riposo, i battiti cardiaci e le attività giornaliere, fornendovi una valutazione completa del vostro stato di forma. Se siete tra coloro che hanno difficoltà a gestire il recupero fisico o desiderate una guida personalizzata per riposare meglio, il monitoraggio del sonno avanzato vi aiuterà a capire quando è il momento di allenarvi intensamente o quando invece è preferibile dedicarvi al recupero.

Questo smartwatch si rivela perfetto anche per gli appassionati di fitness e sport acquatici che cercano un compagno tecnologico affidabile. La possibilità di creare routine di allenamento personalizzate con riscaldamento, stretching e pause, insieme alla modalità Water Lock per il nuoto, lo rende versatile per ogni tipo di attività.

Il nuovo processore 3NM garantisce prestazioni fluide e una batteria a lunga durata che vi accompagnerà per tutta la giornata. Con uno sconto del 25%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi utilizza dispositivi Android e vuole investire nel proprio benessere a un prezzo più accessibile.

In offerta a 149€ invece di 199€ con uno sconto del 25%, questo smartwatch è l'alleato perfetto per migliorare il vostro benessere quotidiano e ottimizzare gli allenamenti con intelligenza artificiale.

