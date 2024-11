Samsung sbeffeggia Apple, dov'è l'iPhone pieghevole?

La nuova pubblicità di Samsung prende in giro la mancanza di innovazioni nel design degli ultimi iPhone di Apple, mettendo in risalto le capacità dei suoi dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6. La campagna evidenzia l'assenza di un iPhone pieghevole, suggerendo che gli smartphone Apple non offrono miglioramenti significativi di anno in anno.

Samsung ha lanciato una sfida diretta ad Apple con la sua ultima campagna pubblicitaria, enfatizzando le funzionalità avanzate dei suoi smartphone rispetto ai prodotti della mela morsicata. Utilizzando il motto ironico "Pensa diversamente... ma non troppo diversamente", la pubblicità punta a mostrare come gli smartphone di Samsung offrano novità e innovazioni assenti nei recenti modelli di iPhone.

Nel video pubblicitario, Samsung illustra l'utilizzo del Galaxy Z Fold6 per eseguire applicazioni in parallelo e del Galaxy Z Flip6 per la traduzione in tempo reale, oltre a vantare gli strumenti di miglioramento dell'immagine basati sull'intelligenza artificiale. Inoltre, con una battuta tra i passanti che si scambiano impressioni sui nuovi dispositivi, si fa leva sulla percezione di stasi nella linea di iPhone: "Cosa c'è di nuovo?" – "Chi se ne importa?"

Le aspettative per un iPhone pieghevole continuano a crescere, alimentate da rumor che prevedono il suo arrivo nel 2027. Queste voci sono supportate dai dati degli analisti di Omdia, che suggeriscono anche il lancio di un iPad Pro pieghevole nel 2029. Entrambi i dispositivi dovrebbero utilizzare schermi OLED, con dimensioni che raggiungerebbero i 7,9-8,2 pollici per l'iPhone e 13-18,8 pollici per l'iPad Pro.

Intanto, Samsung si gode il vantaggio di essere pioniere nel mercato dei dispositivi pieghevoli, un settore in cui Apple deve ancora fare il suo ingresso, anche se la concorrenza sta rendendo davvero la vita difficile al colosso sudcoreano nel mercato di nicchia dei foldable.

Samsung è stata una delle prime aziende a investire massicciamente in questa tecnologia con il lancio del suo primo dispositivo pieghevole nel 2019, il Galaxy Fold. Da allora, la gamma di prodotti pieghevoli della compagnia si è espansa, includendo varie iterazioni e miglioramenti, culminati nei recenti Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

Nonostante le importanti innovazioni di Samsung e di altri produttori come Huawei e Motorola, Apple non ha ancora introdotto un iPhone pieghevole. Tuttavia, questa non è la prima volta che Apple prende tempo per perfezionare una tecnologia prima di adottarla. Ad esempio, l'azienda era stata relativamente lenta nell'adottare la tecnologia OLED, che poi è stata implementata con successo nei suoi smartphone a partire dall'iPhone X nel 2017.

La storia dimostra che il ritardo nell'adozione di nuove tecnologie non sempre pregiudica il successo di un'azienda; anzi, può consentire di perfezionare ulteriormente l'innovazione. Il tempo dirà se la strategia di Apple nel settore dei dispositivi pieghevoli pagherà. Con le aspettative che continuano a crescere, e le voci che indicano un possibile iPhone pieghevole entro il 2027, si prevede che il gigante di Cupertino possa ancora una volta sorprendere tutti con un prodotto che ridefinisce le categorie del mercato.