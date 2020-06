Samsung tenta gli utenti: in arrivo uno smartphone 5G di fascia media?

Il presunto Galaxy A51s 5G è appena apparso su GeekBench: Samsung continua a puntare sugli smartphone 5G di fascia media. SM-A516V, questo il codice del device, ha anche ottenuto le certificazioni Wi-Fi Alliance e NFC.

Già da un po’ di tempo si parla della possibile variante “s” di Galaxy A71, un popolare smartphone (disponibile su Amazon) con un’ottima scheda tecnica. In attesa di saperne di più, alcuni indizi ci fanno pensare che il produttore sia intenzionato a lanciare presto Galaxy A51s 5G.

Su GeekBench, in cui troviamo un device riconosciuto con il codice “SM-A516V”, sono state anticipate anche alcune delle caratteristiche tecniche. Si parla infatti del SoC Qualcomm Snapdragon 765G, compatibile con lo standard di quinta generazione, e 6 GB di RAM. Acceso dal sistema operativo Android 10, questo smartphone ha ottenuto 622 punti in single-core e 1.928 punti in multi-core.

Trattandosi della variante “s”, dovrebbe presentare alcune migliorie rispetto a Galaxy A51 5G di Samsung, lanciato pochi mesi fa con il SoC Exynos 980, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna, un display da 6,5 pollici, quattro sensori posteriori e una batteria da 4.500 mAh.