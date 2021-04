Samsung vuole trasformare gli iPhone in dei Galaxy!

Ormai la battaglia nei mercati di tutto il mondo tra Samsung ed Apple prosegue a ritmo serrato e, sebbene se ne parli molto meno, le due società si scontrano ancora nei tribunali.

Inoltre le frecciatine tra i due Big del settore non sono mai mancate ed ora l’azienda sud coreana “invita” gli utenti iPhone a provare sul proprio smartphone il mondo Galaxy, tramite l’utilizzo di una Web App!

Samsung ha creato un sito Web molto semplice che da modo di scaricare iTest e, una volta avviato, avrete un assaggio di quella che è la Samsung Experience su Android targata One UI, direttamente sul vostro iPhone.

Quando visiterete il sito, verrà richiesto di aggiungere la Web App alla Home Screen. D’ora in poi, tramite l’apertura come si fa per ogni altra App, il vostro iPhone cambierà gli abiti vestendosi da Android.

Pur trattandosi di un’App, ciò che fa a livello di interfaccia è abbastanza profondo, replicando quasi fedelmente la user interface che i clienti Samsung sono abituati ad usare quotidianamente. Addirittura si può visitare il Galaxy Store per dare un occhio alla grafica, si può aprire la fotocamera con l’interfaccia Samsung ed anche ricevere le notifiche come le riceverebbe uno smartphone Galaxy ufficiale.

Ovviamente ancora non tutto è stato aggiunto. Ad esempio alcune aree sono molto scarne e aprire la cartella App Popolari porta ad un msg del tipo che “le App che stavi cercando sono disponibili ma sono prodotti Google”. Anche se l’operazione viene pubblicizzata solo in Nuova Zelanda, dal nostro territorio è comunque possibile aprire il link per provare iTest.

Interessante questa mossa di Samsung atta a cercare il modo di convincere quanti più utenti iPhone a passare ad Android.