Samsung x Maison Kitsuné: Galaxy Watch 4 e Buds 2 in edizione speciale

Samsung ha svelato i dettagli della collaborazione con la casa di moda Maison Kitsuné, che comprendono la messa in commercio su mercati selezionati di un’edizione speciale di due dispositivi: lo smartwatch Galaxy Watch 4 e gli auricolari Galaxy Buds 2.

Maison Kitsuné, fondato nel 2002 da Gildas Loaëc e Masaya Kuroki, è un brand che si propone di unire l’estetica francese a quella giapponese attraverso una serie di proposte nel mondo della moda, della musica e della ristorazione. Il marchio si contraddistingue per lo stile giocoso eppure raffinato, che coniuga illustrazioni essenziali a colori neutri e sofisticati.

Tutti gli aspetti che contraddistinguono la l’identità visiva di Maison Kitsuné si ritrovano nella collaborazione con Samsung, che ha portato alla nascita di questa edizione speciale di Galaxy Watch 4 e Galaxy Buds 2. Il concept parte dall’incontro tra lo spazio siderale (richiamato dal nome Galaxy) e la mascotte della casa di moda, la volpe a cui si fa riferimento il nome stesso. Per l’occasione Maison Kitsuné ha stabilito un preciso punto di colore, il cosiddetto “Moonrock Beige”, con il quale sono realizzati i Galaxy Buds 2 e il cinturino di Galaxy Watch 4.

Nella personalizzazione di Maison Kitsuné il nuovo Galaxy Watch 4 si rifà il look con un effetto più informale ed eccentrico, grazie ai due cinturini: il primo, color Moonrock Beige, presenta un piccolo foro a forma di volpe vicino alla cassa, mentre il secondo è decorato da un lettering del nome del brand. Sono inoltre presenti quadranti personalizzati, oltre ovviamente a tutte le feature già incluse nella versione stock dello smartwatch.

I Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné edition sono anch’essi beige, ma racchiusi all’interno di una cover di pelle grigia con la testa della mascotte applicata sul davanti. I singoli auricolari presentano anch’essi decorazioni a tema, oltre a includere anche in questo caso tutte le feature della versione base, compresa la cancellazione attiva del rumore.

Dal momento che il brand Maison Kitsuné è presente nel mondo della musica con l’etichetta Kitsuné Musique, è presente inoltre una playlist a tema che solidifica la collaborazione con Samsung anche oltre la produzione di prodotti fisici. Nella confezione sarà inoltre presente un tag NFC che l’utente potrà scannerizzare per ricevere uno speciale tema per gli smartphone Galaxy a tema Maison Kitsuné.

Entrambi in edizione limitata, Galaxy Watch 4 e Galaxy Buds 2 Maison Kitsuné Edition sono disponibili dal 20 ottobre. Al pari dell’edizione Harry Potter di OnePlus Watch annunciata solo pochi giorni fa ci sono brutte notizie per noi: questi dispositivi in edizione limitata non sbarcheranno infatti sul mercato italiano.